На полигоне под Красноярском нашли контейнеры с неизвестным содержимым

Под Красноярском проверяют контейнеры, в которых могут содержаться опасные отходы.

Как сообщили в прокуратуре региона, недавно в СМИ появились сообщения, что на полигоне "Серебристый" под Красноярском планируют захоронить 900 тонн высокотоксичных пестицидов из Амурской области.

- Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку, в ходе которой выяснилось, что 31 марта расположенные на полигоне семь контейнеров объемом по 20 тонн были вывезены представителем собственника в неизвестном направлении. Он же сообщил, что в контейнерах находится сорбент для обезвреживания отходов, - рассказали в краевой прокуратуре.

Сегодня, 1 апреля, сотрудники надзорного ведомства вместе с полицией, а также с привлечением сотрудников МЧС России по краю и Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора установили местонахождение контейнеров и осмотрели их. Внутри были обнаружены неустановленные отходы, их сейчас исследуют специалисты ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по сибирскому федеральному округу", передвижная лаборатория министерства экологии края и сторонние независимые организации.

Как добавили в надзорном ведомстве, также будут проверяться законность деятельности полигона и правомерность выдачи на него лицензии.