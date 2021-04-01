Новосибирская область начнет строить инфекционную больницу в 2021 году

В Новосибирской области уже в этом году могут приступить к строительству инфекционной больницы на 500 коек.

О реализации крупных, значимых для региона проектов шла речь на встрече губернатора Андрея Травникова с первым заместителем председателя Госдумы РФ Александром Жуковым. Рабочая встреча состоялась в Москве.

Как подчеркнул глава области, для возведения медучреждения уже найден инвестор, который готов на условиях ГЧП-соглашения приступить к работам в ближайшее время.

В этом вопросе регион может рассчитывать на помощь из федерального бюджета.

- В результате и для медиков, и для пациентов будут созданы новые современные условия. Переговоры проведены, мы ждем решения Министерства финансов РФ: без поддержки из федерального бюджета быстро стартовать именно в этом году мы не сможем. А объект нужен уже сейчас, особенно с учетом двух спортивных чемпионатов мира, которые состоятся в 2022 году, - отметил Андрей Травников.

- Будем работать с правительством РФ, Минфином РФ, чтобы поручение, которое дал председатель правительства, как можно быстрее было выполнено. Действительно, объект важнейший, и я думаю, если будет положительное решение, то уже в 2021 году можно будет приступить к началу, - отметил Александр Жуков.

Кроме того, стороны рассмотрели программу развития Новосибирского государственного университета (НГУ), который является образовательным и исследовательским ядром проекта "Академгородок 2.0". Документом предусмотрено возведение объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры, а также реконструкция общежитий кампуса общей площадью более 180 тысяч квадратных метров. Обсуждение проекта развития кампуса состоялось во время рабочей поездки в регион премьера российского правительства Михаила Мишустина. По итогам визита он дал ряд поручений, среди которых - выделение средств на разработку перспективного метода рака (бор-нейтронозахватная терапия) и поддержка строительства кампуса мирового уровня НГУ.

Первый вице-спикер Госдумы РФ отметил, что средства на реализацию этих важных для Новосибирской области планов будут предусмотрены.

Андрей Травников поблагодарил Александра Жукова за поддержку значимых для новосибирцев проектов и выразил уверенность в том, что и в дальнейшем будет продолжено это конструктивное сотрудничество, направленное на эффективную реализацию всех ключевых региональных проектов.

Справка "РГ"

Строительство в Новосибирске нового инфекционного госпиталя стартует по инициативе губернатора Андрея Травникова. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в правительство и Госдуму РФ. Инициатива главы региона получила поддержку на федеральном уровне.