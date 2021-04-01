Образовательный блок культурного кластера в Кемерове откроют в этом году

О том, как движется работа по созданию культурного центра, министру культуры РФ Ольге Любимовой в рамках рабочей встречи рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
- К празднованию 300-летия промышленного освоения Кузбасса образовательную часть комплекса намерены сдать летом 2021 года, - отметил он.
В эксплуатацию будут введены учебный корпус филиала Московской государственной академии хореографии и учебного театра, учебный корпус филиала Центральной музыкальной школы при МГК им. П.И. Чайковского с концертным залом, общеобразовательный центр с бассейном, а также многоквартирные жилые дома для преподавателей и семей обучающихся.
Дату 300-летия образования Кузбасса, помимо прочего, планируют отметить закладкой капсулы Сибирского кластера искусств.
Сергей Цивилев также предложил министру культуры провести в Кемерове заседание Координационного совета по культуре.
- Заседание Координационного совета позволит обменяться драгоценным опытом, который приобрели наши культурные институции за время пандемии, и обсудить новые возможности в условиях меняющегося мира, - сказала Ольга Любимова.
Напомним, федеральные культурные центры также создаются во Владивостоке, Калининграде и Севастополе.