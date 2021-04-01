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01.04.2021 10:53
Рубрика: Культура

Образовательный блок культурного кластера в Кемерове откроют в этом году

Текст: Инга Бугулова
Культурный центр в Кемерове - один из четырех, строящихся по России в рамках нацпроекта "Культура". Уже в этом году будет сдана в эксплуатацию образовательная часть кластера - это не только учебные корпуса, но и жилье для учащихся и преподавателей.
Фото: mincult-kuzbass.ru Фото: mincult-kuzbass.ru
Фото: mincult-kuzbass.ru

О том, как движется работа по созданию культурного центра, министру культуры РФ Ольге Любимовой в рамках рабочей встречи рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- К празднованию 300-летия промышленного освоения Кузбасса образовательную часть комплекса намерены сдать летом 2021 года, - отметил он.

В эксплуатацию будут введены учебный корпус филиала Московской государственной академии хореографии и учебного театра, учебный корпус филиала Центральной музыкальной школы при МГК им. П.И. Чайковского с концертным залом, общеобразовательный центр с бассейном, а также многоквартирные жилые дома для преподавателей и семей обучающихся.

Дату 300-летия образования Кузбасса, помимо прочего, планируют отметить закладкой капсулы Сибирского кластера искусств.

В Третьяковке открывается выставка, посвященная 300-летию Кемеровской области

Сергей Цивилев также предложил министру культуры провести в Кемерове заседание Координационного совета по культуре.

- Заседание Координационного совета позволит обменяться драгоценным опытом, который приобрели наши культурные институции за время пандемии, и обсудить новые возможности в условиях меняющегося мира, - сказала Ольга Любимова.

Напомним, федеральные культурные центры также создаются во Владивостоке, Калининграде и Севастополе.

В регионах Культура Культурный обмен Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Национальные проекты 2019-2024

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