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01.04.2021 10:32
Рубрика: Происшествия

Под Красноярском нашли огромную свалку останков домашних животных

Текст: Надежда Столярчук

Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку в связи с обнаружением останков животных вблизи реки Енисей в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

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Вместе с сотрудниками прокуратуры на месте обнаружения свалки работают специалисты службы по ветеринарному надзору края и управления Россельхознадзора по краю.

Как пояснили в ведомстве, скотомогильник с останками домашних животных и скота был найден в районе береговой полосы Енисея, в саму реку тела не попадали.

- Сейчас ветеринарная служба проводит сбор останков животных и отбор проб для определения наличия в них инфекции. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, - прокомментировали в прокуратуре.

Также идут поиски собственников умерших животных - они будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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