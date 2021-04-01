Под Красноярском нашли огромную свалку останков домашних животных

Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку в связи с обнаружением останков животных вблизи реки Енисей в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Вместе с сотрудниками прокуратуры на месте обнаружения свалки работают специалисты службы по ветеринарному надзору края и управления Россельхознадзора по краю.

Как пояснили в ведомстве, скотомогильник с останками домашних животных и скота был найден в районе береговой полосы Енисея, в саму реку тела не попадали.

- Сейчас ветеринарная служба проводит сбор останков животных и отбор проб для определения наличия в них инфекции. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, - прокомментировали в прокуратуре.

Также идут поиски собственников умерших животных - они будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.