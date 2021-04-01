В России начался третий этап программы туристического кешбэка, когда отдыхающие могут вернуть двадцать процентов стоимости комплексного тура и даже трехдневного проживания в отеле (но не более двадцати тысяч рублей). Первый этап проходил в августе 2020-го, второй - в октябре-декабре. Как сообщили в Ростуризме, в новом этапе участвует около 3,5 тысячи отелей, туроператоров и агрегаторов услуг.

В Алтайском крае санатории, турбазы и гостиницы уже почувствовали приток туристов. В некоторых местах размещения - стопроцентная загрузка, которой никогда не было в межсезонье.

В управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края корреспонденту "РГ" сообщили, что, в отличие от первых двух этапов программы, сейчас туры с кешбэком в регион предлагает значительно больше туроператоров - около двухсот, поэтому число отдыхающих существенно выросло. И если прежде использовать возможности кешбэка смогли не все желающие из-за сложной эпидобстановки и слабой информированности туристов, то сегодня большинство ограничений в крае снято. "Программа кешбэка уже обкатана и должна заработать в полную силу", - подчеркнули в ведомстве.

- Мы и на первых двух этапах благодаря кешбэку получили серьезный приток отдыхающих, особенно из европейской части страны, которые нечасто приезжают к нам из-за дороговизны авиаперелета, - отметил замдиректора крупнейшей сети санаториев Белокурихи Олег Акимов. - А сейчас, несмотря на межсезонье, загрузка санаториев доходит до ста процентов за счет семейных путевок на время весенних школьных каникул. Бронирование на праздники тоже идет полным ходом, так что в мае и начале июня ожидаем стопроцентную заполняемость.

В регионе уверены, что в этот раз кешбэк будет особенно востребован, поскольку период его действия - с 18 марта по 15 июня 2021 года - выпадает на длинные майские выходные и начало сезона отпусков. В первых числах мая в Алтайском крае проходит одно из самых ярких туристических мероприятий - праздник "Цветение маральника", которым здесь открывают летний туристический сезон. В 2019 году он собрал около тридцати тысяч туристов. В этом году на празднике ожидают не меньше гостей.

Туроператоры соседней Республики Алтай тоже активно работают с кешбэком. Правда, по словам представителя Ассоциации туристских организаций региона Сергея Зяблицкого, большого количества туров с кешбэком в республике не ждут.

- Из двух миллиардов рублей, выделенных правительством, основной объем средств уйдет в Краснодарский край и Крым, которые и без того пользуются огромным спросом у отдыхающих, - уверен он. - А отдаленным регионам, как наша республика, куда туристам далеко и дорого добираться, достанутся крохи. При этом в раскрученных туррегионах стоимость путевок сразу выросла на двадцать процентов, что свело на нет всю выгоду отдыхающих от кешбэка. Большинство же туркомплексов Республики Алтай пока сохраняют прежние цены. Небольшое повышение у нас традиционно будет в пик сезона - с середины июня до середины августа, когда кешбэк уже не будет действовать.

По мнению Сергея Зяблицкого, программу кешбэка лучше использовать точечно для отдаленных регионов, которым она действительно поможет привлечь туристов из европейской части страны.

Прямая речь

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма:

- За первую неделю действия программы кешбэка ею воспользовались около ста тысяч туристов, которые вернули полмиллиарда руб-лей за приобретенные туры. Интерес к программе вырос почти в три раза по сравнению с первыми двумя этапами. Это связано и с улучшением эпидемиологической ситуации, и с тем, что программа туристического кешбэка стала узнаваемой. Люди ей доверяют, многие не первый раз возвращают средства. Активнее всего кешбэком пользуются в Крыму, Краснодарском крае, Московской области, Ставрополье, Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Татарстане, Калининградской области, Пермском крае и Тюменской области.