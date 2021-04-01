Прошедший год отчетливо показал, что основа всего здравоохранения - это первичное звено: поликлиники, ФАПы, амбулатории. Это те врачи, к которым человек обращается в первую очередь. В последнее время много делается для развития высокотехнологичной медицинской помощи, и это здорово. Но очевидна и необходимость модернизации первичного звена здравоохранения - не случайно президент заявил об этом еще два года назад. С 1 января стартовала соответствующая программа, которую долго ждали и врачи, и пациенты. Однако ожидания если и оправдываются, то не в полной мере.

На программу, рассчитанную на три года, выделяется в общей сложности более полутриллиона руб-лей, и деньги должны пойти в большинстве своем на новое оборудование и расширение автопарка. Но я уверен, что начинать нужно не с этого. В первую очередь стоило бы обратить внимание на строительство новых зданий медучреждений, иначе высокотехнологичное оборудование будет просто-напросто негде размещать.

До сих пор огромная часть детских поликлиник ютится на первых этажах хрущевок, а то и в полуподвалах. А ведь по современным нормативам организация их работы должна быть особой, в том числе следует обустроить разные входы и выходы для больных и здоровых детей. Нужны отдельные современные здания. К тому же в жилых домах запрещена работа кабинетов рентгена и флюорографии, не говоря уже об МРТ. Плюс соседи сверху могут затопить - тоже не редкость.

Что касается поликлиник для взрослых, то их здания тоже были построены в советское время. Такие помещения редко позволяют медучреждениям работать по современным СанПиНам, делают невозможным внедрение новых технологий.

Например, основной корпус нашей поликлиники в центральном районе города-миллионника был построен более девяноста лет назад. Ни при каких обстоятельствах здесь нельзя разместить, скажем, компьютерный томограф - помещения технологически не приспособ-лены. Ко всему прочему здание является памятником архитектуры, что запрещает любую перестройку, даже кабель провести - проблема. С одной стороны, есть СанПиНы, с другой - федеральный закон об охране памятников архитектуры.

Только в главный корпус поликлиники в день приходит около тысячи пациентов, хотя при его строительстве исходили из расчета дневной посещаемости в триста человек. За почти вековую историю здания в нем даже капитальный ремонт ни разу не проводили. То есть мы обречены работать с пониманием, что у нас никогда не будет того или иного оборудования. А замена одной модели имеющейся аппаратуры на другую не сделает медпомощь доступнее.

Нам нужно организовать работу так, чтобы человек зашел в поликлинику и получил все необходимые услуги. Давно стараюсь внушить работникам простую мысль: пациент не должен уходить от нас с проблемой. Но в нынешних условиях мы вынуждены направлять людей, зачастую с плохим самочувствием, за несколько кварталов на обследование, потом еще дальше на процедуры.

По моему убеждению, модернизация в здравоохранении подразумевает, что наши поликлиники не просто станут чище и светлее - мы должны перейти на другую ступень в плане доступности новых технологий. Да, проблема изношенного оборудования есть, и ее нужно решать, но это вполне реально делать в рабочем порядке. А вот без новых зданий о настоящей модернизации первичного звена говорить не приходится.

Понятно, что объем средств ограничен, но если сделать эту работу системной, то постепенно придем к настоящей модернизации. Нужны типовые проекты поликлиник, что значительно ускорило и облегчило бы задачу, но их нет, и даже их разработка, насколько я знаю, не велась.

Да, предложенная программа позволяет возводить новые объекты, но только там, где численность населения - не больше пятидесяти тысяч человек. То есть в районах области можно построить ФАП, амбулаторию или даже новый корпус ЦРБ. И это надо делать. Но в данном случае решается другая задача - обеспечения доступности первичного звена здравоохранения и оснащения новым оборудованием. Это не модернизация в полном смысле слова. Между тем основные эпидпроцессы проходят в густонаселенных мегаполисах, но о строительстве поликлиник в них речи не идет.

Есть еще ряд вопросов. Например, нужно пересматривать систему финансирования медучреждений первичного звена. Принцип должен быть один: объем финансирования не зависит от количества пролеченных больных. Прежде всего необходима гарантированная государством заработная плата врачей - как сейчас гарантируется доход военным или полицейским. Врачу нужно платить не за то, что к нему идут больные, а наоборот, за то, что здоровых людей стало как можно больше. А если бы, например, пожарный получал зарплату по сдельной системе, за каждый потушенный пожар? Это же абсурд.

Плюс, помимо зарплат, расходных материалов, медицинского оборудования и прочего, любое здание требует обслуживания. Оно потребляет ресурсы 24 часа в сутки. Какой-то поликлинике нужно больше тепла и света, какой-то меньше, а при распределении средств расчет идет по среднему нормативу. И здесь парадокс: с нами все поставщики работают на рыночных условиях - устанавливают цены на товар, закладывая свою прибыль, а вот по отношению к тарифам на медицинские услуги в системе ОМС даже законодательно нет требования, чтобы они были хотя бы рентабельными. То есть покрывали хотя бы себестоимость затрат.

Если в системе здравоохранения недостаточно средств (а их, как правило, не хватает в любой стране), то нужно об этом честно сказать. А самое лучшее - увеличить долю финансирования здравоохранения до пяти-шести процентов ВВП, то есть хотя бы в полтора раза. Но пока уровень социальных ожиданий населения от системы здравоохранения выше, чем имеющиеся у нас возможности.

При всем при том я остаюсь оптимистом - здравоохранение в стране стало гораздо лучше, чем еще десять лет назад. Но очень хочется, чтобы настоящая модернизация происходила быстрее и появилась федеральная целевая программа строительства медицинских учреждений.