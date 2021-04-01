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01.04.2021 14:23
Рубрика: Происшествия

В Барнауле взяли под стражу депутата областного парламента

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

Следственный комитете РФ по Алтайскому краю предъявил обвинение депутату краевого заксобрания - гендиректору лесоперерабатывающей компании. По версии следствия, парламентарий причастен к незаконной рубке леса на территории Тальменского района в 2019 году. В результате лесному фонду России был причинен ущерб в особо крупном размере 4,9 миллиона рублей (и это - по одному эпизоду).

Сегодня суд избрал депутату меру пресечения - он проведет под стражей два ближайших месяца.

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Уголовное дело было возбуждено еще 9 марта. Но гендиректор лесоперерабатывающей компании от встречи со следователями уклонился, ни дома, ни на работе силовики его не нашли. На следующий день он был объявлен в федеральный розыск. Как выяснилось, все эти дни он жил у своих деловых партнеров в Новосибирске. По данным источника "РГ" в правоохранительных органах, среди них - бывший чиновник федерального уровня и депутат новосибирского заксобрания. Разыскали барнаульца поздним вечером 29 марта. На вопрос следователя, чем он три недели занимался в Новосибирске, он ответил, что лечился от высокого давления.

Это уголовное дело обещает немало сюрпризов. Органам следствия, начиная с 2019 года, пришлось столкнуться с заметным противодействием с различных сторон, находящихся в том числе за пределами региона. В частности, 11 февраля Союз промышленников Алтайского края обратится к губернатору Виктору Томенко с просьбой "спасти от гибели крупное предприятие". На защиту депутата пыталось встать и региональное минприроды, однако 23 ноября краевая прокуратура направила представление в региональное правительство с указанием расторгнуть договор о предоставлении в аренду лесного участка с компанией, которую возглавляет депутат. Поводом стало нарушение действующего лесного законодательства со стороны арендатора. По данным "РГ", были и другие попытки давления на следствие.

Кстати, в середине февраля в отношении родного брата депутата было возбуждено уголовное дело по факту взятки должностному лицу при провозе алтайского леса по Томской области.

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