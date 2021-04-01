В Барнауле задержали высокопоставленную чиновницу

В Барнауле вечером 31 марта сотрудники правоохранительных органов задержали представителя регионального правительства и губернатора в Алтайском законодательном собрании Стеллу Штань.

Примечательно, что в этот же день она выступала на заседании краевого правительства.

В правительстве факт задержания Штань подтвердили. Сейчас Стелла Штань находится в ИВС. По данным источников "РГ", сегодня высокопоставленной чиновнице должны предъявить обвинение - предположительно, в мошенничестве.

Стелла Штань - фигура в алтайской политике знаковая. Выпускница юридического факультета Алтайского госуниверситета и комсомольская активистка в девяностые годы работала в администрации Барнаула, была депутатом гордумы, возглавляла комитет по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления. С 1994 по 2004 год работала заместителем главы администрации Барнаула по правовым и кадровым вопросам. Покинула этот пост вскоре после трагической гибели в автокатастрофе Владимира Баварина, главы администрации Барнаула. С 2008 по 2016 год Стелла Штань - депутат краевого парламента, а с осени 2018-го - представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.