В Кузбассе помощника прокурора поймали на крупной взятке

Помощнику прокурора в одном из подразделений ведомства в Новокузнецке предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая в марте текущего года предложила подсудимому помощь в назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Свои услуги женщина оценила в пять миллионов рублей. Об этом стало известно сотрудникам областного управления ФСБ. И 30 марта подозреваемая была задержана с поличным. Материалы передали в следственные органы.

- В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. - Со следствием женщина сотрудничает, вину признает. В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка и действиям того, кто дал взятку.