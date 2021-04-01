В Новосибирске хирурги начнут лечить ожирение по полису ОМС

Новости

Мэрию Владивостока эвакуировали после сообщения о "минировании" 04:20
Во Владивостоке уходивший от погони автомобиль упал с пирса в море 04:14
На заводе Johnson & Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины 02:54
Два региона Австрии вслед за Веной продлят локдаун из-за COVID-19 02:39
Медработников в Италии обязали пройти вакцинацию от коронавируса 01:27
В США начнут прививать детей от COVID-19 до начала нового учебного года 01:13
Теннисист дисквалифицирован на 14 лет за договорные матчи 00:59
В Тбилиси закидали яйцами гостиницу, где остановился журналист Познер 00:57
"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока-2" 31.03.2021
Управление Суэцкого канала задержит Ever Given до конца расследования 31.03.2021
Состав вакцин от коронавируса можно менять при появлении новых штаммов 31.03.2021
Первые проданные Lada Largus попали под отзыв 31.03.2021
С понедельника в Греции откроются промтоварные магазины 31.03.2021
Росгвардия назвала правильными действия спецназа при штурме дома в Вешках 31.03.2021
Чорлука объявил о решении покинуть "Локомотив" 31.03.2021
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая 31.03.2021
Алексей Оверчук обсудил изменение климата с управляющим Всемирного банка 31.03.2021
Россия выдала Литве подозреваемого в создании нарколаборатории 31.03.2021
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 32,2 тысячи человек 31.03.2021
Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе 31.03.2021
Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы 31.03.2021
Матвиенко: У конкурса "Лидеры России" есть большой потенциал 31.03.2021
Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии 31.03.2021
Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием 31.03.2021
Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти 31.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
01.04.2021 05:00
Рубрика: Общество

В Новосибирске хирурги начнут лечить ожирение по полису ОМС

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирской областной клинической больнице готовятся лечить ожирение с помощью хирургических методов. Об этом на круглом столе в "РГ" рассказала главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова.

"В последние годы мы, к сожалению, видим сильный рост ожирения, причем не только у взрослых, но и в детском, подростковом и молодом возрасте, - отмечает эксперт. - Это, в первую очередь, связано с изменением структуры питания за последние 15-20 лет".

Фото: iStock
Генетики рассказали о перспективах создания таблетки от ожирения

Ожирение - это, безусловно, заболевание, оно требует медицинской помощи. "Оно может быть ассоциировано и с проблемами репродуктивного здоровья, - перечисляет Олеся Шабельникова, - и с артериальной гипертензией, и с сахарным диабетом, и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, и с онкологией. То есть, речь идет о тех проблемах и состояниях, которые нередко приводят к высокой инвалидизации и смертности пациентов".

Эндокринолог убеждена, что большое значение имеет профилактика ожирения. Важно формирование здорового образа жизни, начиная с детского возраста. Для этого должна быть организована соответствующая просветительская работа в школах и даже в детских садах. Что касается оказания бариатрической помощи (комплекс хирургических операций на желудке и кишечнике), то наиболее эффективным, по мнению Олеси Шабельниковой, является мультидисциплинарный подход.

Чтобы оказать реальную помощь пациенту, в одной связке должны работать и эндокринолог, и врач-диетолог, и врачи лечебной физкультуры. И обязательно - психологи, которые занимаются коррекцией отклонения пищевого поведения, разработкой системы питания и режима физических нагрузок.

По словам специалиста, сегодня активно применяются немедикаментозные методы коррекции веса. Однако и медикаментозные способы коррекции, и хирургические методы лечения также нужно развивать. Например, пациенту с морбидной формой ожирения (индекс массы тела - от 40 кг/кв.м немедикаментозное лечение не поможет. А таких пациентов примерно десять процентов.

Фото: iStock
Врач назвал вес, после которого не поможет любая диета

- На сегодня хирургические методы все больше и больше входят в нашу практику, - констатирует эксперт. - Но работа хирурга будет нивелирована, если у пациента не будет нужного медицинского сопровождения до применения бариатрической хирургии и после данного вмешательства.

В новосибирской областной клинической больнице планируют использовать комплексный подход к лечению ожирения. Этим объясняется сложная, планомерная работа по внедрению технологий бариатрической помощи.

Полностью отчет с круглого стола по проблемам борьбы с ожирением читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Макрон ввел общенациональный карантин во Франции с 3 апреля
Мурашко: Привитым от COVID-19 понадобится повторная вакцинация
СК показал видео из сгоревшего дома в Новых Вешках
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
Молодежная сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора