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01.04.2021 12:06
Рубрика: Власть

В Новосибирске сдали два крупнейших долгостроя на улице Тульской

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске введены в эксплуатацию два крупнейших и старейших долгостроя - многоквартирные жилые дома №№ 80 и 82 по улице Тульская. Свои долгожданные квартиры получили около 700 дольщиков.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Это стало возможным благодаря реализации в Новосибирской области масштабно-инвестиционного проекта (МИП) и постоянному контролю со стороны губернатора региона и областного минстроя.

Как сообщил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков, дома по ул. Тульская - одни из самых проблемных объектов области. Для завершения строительства были использованы все возможные механизмы государственной поддержки.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Для решения ситуации с домами №№ 80 и 82 по ул. Тульская результативно сработала рабочая группа при министерстве строительства области с участием руководителей прокуратуры Новосибирской области и мэрии Новосибирска. Процесс достройки объектов был очень сложным и потребовал нестандартных решений. Для завершения строительства данных долгостроев был реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 миллионов рублей. Это позволило окончательно решить вопрос с дефицитом средств и вводом домов в эксплуатацию, решены проблемы 691 обманутого дольщика, - рассказал Алексей Колмаков.

Он отметил, что на данный момент реализация МИП - один из наиболее эффективных способов господдержки. Сейчас в процессе реализации находится 21 МИП, на завершение строительства проблемных объектов перечислено более 882 миллионов рублей.

Алексей Колмаков подчеркнул, что данный инструмент позволяет восстанавливать права граждан путем предоставления им квартир в новых жилых домах, строящихся участниками МИП. На сегодняшний день 202 семьи уже получили квартиры, 159 семей заключили ДДУ и обеспечили себе право получить квартиры.

С начала 2021 года в Новосибирской области введены в эксплуатацию четыре проблемных объекта, 950 семей справили новоселье.

Справка "РГ"

Строительство домов на ул. Тульской в 2007 году начал "Социальный жилищный комплекс". В 2009-м строительно-монтажные работы на объекте были прекращены в связи с финансовыми проблемами застройщика. В 2012-м на объект зашла компания "Баутехник-Т", была откорректирована проектная документация, и процесс строительства возобновился. В июне 2016-го строительство домов вновь остановилось из-за конфликта с недобросовестным генеральным подрядчиком - "СтройЦентр". После длительных судебных разбирательств новым генподрядчиком с 2018 года стал СК "СМУ 9". Сегодня работы на объектах полностью завершены.

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