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01.04.2021 21:50
Рубрика: Экономика

Наконец-то оттаял

В Новосибирске завершили строительство самого проблемного долгостроя
Текст: Наталья Решетникова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
В Новосибирске сдали в эксплуатацию жилой комплекс с долгой и отчасти даже криминальной историей. Около 700 дольщиков ждали свои квартиры в двух домах по улице Тульской 15 лет.

Для редакции "РГ" в Новосибирске это, можно сказать, личные события. В числе дольщиков "замороженного" дома оказалась фотограф Татьяна Кравченко. В 2006 году, накануне своего 40-летия, Татьяна решила сделать себе подарок и вложила все деньги, которые у нее были, в однокомнатную квартиру. Компания, которая взялась за объект, была известной, стройку поддерживали региональные власти. Но уже в 2009 году у застройщика возникли финансовые проблемы, и работы приостановились.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Президент потребовал окончательно решить вопрос обманутых дольщиков

В 2012-м на стройплощадку заступила другая компания. Как водится в подобных ситуациях, владельцам несуществующих квартир пришлось снова раскошелиться. Наша коллега доплатила еще 250 тысяч рублей за "однушку". Можно представить, сколько всего средств вложили семьсот дольщиков, при этом не сдвинув строительство с мертвой точки. Тем временем новый застройщик быстро возводил на выделенном ему рядом участке земли "свою" многоэтажку, а обманутых дольщиков кормил "завтраками".

Надежды на скорое новоселье окончательно рухнули в июне 2016 года, когда строительство вновь остановилось. Кроме того, выяснилось, что за это время количество обманутых дольщиков на объекте чуть ли не удвоилось. Подрядчик, которого нанял застройщик, незаконно торговал квартирами, заключая с людьми предварительные договоры. Так на Тульской появились дольщики "второй волны", которые фактически не имели права на квадратные метры. В декабре прошлого года директора фирмы-подрядчика приговорили за это мошенничество к пяти годам. Но условно.

Около 700 дольщиков ждали свои квартиры в двух домах по улице Тульской 15 лет

А для "тульчан" свет забрезжил только в 2018 году - спустя 12 лет после того, как они расстались со своими сбережениями. В области приняли новый закон - государство, стараясь реанимировать долгострои, обратилось за помощью к строительным компаниям. Появилось понятие масштабных инвестиционных проектов: застройщик получает под свои объекты землю в аренду без торгов, а взамен предоставляет обманутым дольщикам часть квартир и вкладывает средства в завершение замороженного объекта. Это помогло найти нового подрядчика. На стройку пришли рабочие. И вот многострадальный объект сдан.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Восстановление прав обманутых дольщиков

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