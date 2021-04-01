В Сибири начался аномально ранний паводок

Весеннее половодье пришло в Западную Сибирь раньше обычного. Возможно неблагоприятное развитие паводковой обстановки.

В конце февраля во многих сибирских регионах температура воздуха побила 50-летние и даже вековые рекорды тепла. Метеостанции зафиксировали новые температурные рекорды, которые перекрыли прежние на 1,5-3,5 градуса. А март, наоборот, был холодным и слишком снежным - даже в городах до сих пор стоят сугробы. В результате практически по всему югу Сибири количество влаги, которая содержится в снежном покрове, превышает норму в полтора-два раза.

Еще один опасный фактор - глубокое промерзание почвы, что может стать причиной скопления паводковых вод на дорожных магистралях. Для того, чтобы избежать возможных подтоплений, уже сейчас на федеральных трассах Новосибирской, Омской, Томской областей и Кузбасса открыты все водопропускные трубы, расчищены от снега входные и выходные русла.

Однако поселок Красномайский под Новосибирском первым отрезало от большой земли из-за затопленной талым снегом дороги. Здесь проживают около 350 человек, которые жалуются на проблемы с продуктами и трудности с получением медицинской помощи. На днях к больному не смогла приехать "скорая помощь". Эвакуировать пациента пришлось с привлечением техники МЧС.

В аналогичной ситуации могут оказаться жители 700 населенных пунктов Сибири, попавшие в зону риска из-за раннего паводка. По мнению специалистов, сложнее всего придется Республике Алтай, где гидрологическая обстановка во время прохождения первой волны половодья существенно отличается от последних лет.

- В регионе уже начались процессы вскрытия рек, это произошло на 5-10 дней раньше среднемноголетних сроков, - говорит начальник Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентин Декенов. - Ожидается, что к 10 апреля повсеместно на всех реках завершатся процессы вскрытия, лишь на малых речках могут отмечаться забереги. Это может привести к заторам на реках, где заблаговременно не были выполнены превентивные мероприятия по ослаблению льда на затороопасных участках.

Между тем в Турочакском районе республики к проведению работ по предотвращению ЧС вообще не приступали. В результате встающие на дыбы реки могут затопить села Дмитриевка и Озеро-Куреево, где в общей сложности проживает порядка 700-800 человек. Здесь сейчас особенно тревожно. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился провести проверку в отношении в отношении руководителя района, поставившего под угрозу безопасность жителей территории.

В ближайшие дни массовое освобождение рек ото льда начнется также в Алтайском крае, Кемеровской, Томской и Новосибирской областях.

В каждом попавшем в зону возможного подтопления поселке создаются резервы продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов и товаров первой необходимости. На балансе МЧС имеется высокопроходимая техника для эвакуации населения, доставки необходимых продуктов и медикаментов.

- В готовности оказать помощь людям находится более 104 тысяч человек и 26 тысяч единиц техники, а в случае необходимости будут привлечены дополнительные силы МЧС России: Сибирского спасательного центра, поисково-спасательных отрядов и Сибирской пожарно-спасательной академии, - говорит начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Для оперативного получения информации об угрозах возможного подтопления будет использоваться беспилотная авиация и технологии космического мониторинга.

В критической ситуации на помощь спасателям придут военные. В воинских частях, дислоцированных в Сибири, подготовлено десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательные команды. В их состав входят наиболее подготовленные военнослужащие, автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры и санитарные машины с медработниками.

В новосибирском аэропорту Толмачево заступило на дежурство звено вертолетов Ми-8. Оно готово к бомбометанию для ликвидации паводковых заторов.

На этой неделе саперы уже взрывали лед в Красногорском районе на реке Бия в пяти километрах ниже по течению от села Сосновка. В Новосибирской области для вскрытия Оби военнослужащие РВСН применили 30 килограммов тротила.

Кстати

Правительство Кузбасса ежегодно выделяет около 1 миллиона рублей из бюджета для страхования от паводка домов льготников - малообеспеченных, многодетных, одиноких инвалидов, пенсионеров и ветеранов. Деньги выделяются также на полисы для школ, детских садов, поликлиник, больниц, домов культуры, мостов, участков дорог, дамб, котельных. По данным администрации, уже застрахованы 60 таких объектов.Впрочем, власти других регионов пока не готовы последовать этому примеру. Чиновники советуют сибирякам самостоятельно страховать свое жилье от подтоплений, чтобы в будущем компенсировать затраты на восстановительные работы.