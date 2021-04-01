В экспозиции представлено более шестидесяти живописных, графических, скульптурных и фоторабот мастеров разных поколений. История развития мощнейшей угольно-металлургической базы страны отражена в произведениях из фондов Музея изобразительных искусств Кузбасса и Новокузнецкого художественного музея. Последний отправил в столицу тринадцать картин, написанных в 30-60-е годы прошлого века. Некоторые до сих пор не выставлялись. Их извлекли из запасников, и приглашенная из Томска реставратор высшей категории Наталья Добрынина приложила немало сил, возвращая холстам прочность, а краскам былую яркость.

Среди возрожденных - работы художников, которые в свое время прибывали в Кузбасс по комсомольским путевкам: двухметровое полотно Алексея Гландина "Трудовые люди Кузбасса" и интереснейшая работа Иннокентия Кузнецова "Грабари. На котловане Кузнецкстроя. 1929 год". Землекопы ехали из деревень целыми семьями. На лошадях, запряженных в двухколесные повозки-грабарки, они вывозили землю со строительной площадки Кузнецкого металлургического комбината.

Подвиг тысяч и тысяч строителей будущего "города-сада" вдохновлял их современников. Василий Рождественский, Владимир Штраних, Аркадий Лобанов с коллегами вошли в состав изобригад, несколько лет работавших над масштабным проектом "Индустрия социализма". В 1939-м выставка, целый раздел которой посвятили Кузбассу, открылась в Москве, а затем часть экспозиции отправилась в Нью-Йорк, на Всемирную выставку. Какой бы ни была идеологическая подоплека того проекта, а благодаря ему родились произведения искусства с особой энергетикой, запечатлевшие трудовой героизм простых людей.

- Сколько угодно можно сегодня рассуждать о цифровизации, о прорывах в различных областях науки, но человек труда всегда был и остается основой основ, - считает член Общественной палаты Кузбасса Татьяна Стародуб.

И сегодня на Крымском Валу можно увидеть одну из частей только что отреставрированного триптиха Амшея Нюренберга "Стахановцы Кузбасса". Художник написал его под впечатлением от командировки на одну из крупнейших шахт города Прокопьевска. К слову, в Новой Третьяковке представлены и бесценные документальные свидетельства эпохи индустриализации. Так, будни строителей и все этапы создания первого за Уралом коксохимического завода в Кемерове скрупулезно, с 1929-го по 1932-й, фиксировал на пленку местный фоторепортер Спиридон Бывшев.

В Москве выставка продлится до 10 мая, а затем переедет в Кемерово.