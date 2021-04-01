Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кто именно стал инициатором такого решения, неизвестно, сообщили в Международном информационном нобелевском центре (МИНЦ).

Как рассказал корреспонденту "РГ" генеральный директор МИНЦ Вячеслав Тютюнник, Кадырова выдвинули с формулировкой за "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в чеченском регионе". Он также добавил, что выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира может ограниченный список лиц.

- Имя инициатора не раскрывается, согласно правилам Премии, в течение 50 лет, - добавил Тютюнников.

В свою очередь, об этом высказались политические деятели в самой Чечне. Так министр информации и печати республики Ахмед Дудаев на своей странице в Instagram заявил, что инициаторами выдвижения стали представители Норвегии.

- Считаю такое решение проявлением высшей справедливости и признанием заслуг чеченского лидера на международной арене, - заявил Дудаев.

Председатель республиканского парламента Магомед Даудов считает, что глава Чечни заслуживает премию, так как "победил в нашем регионе международный терроризм, из руин восстановил города и села, вселил надежду в сердца людей".

- Сегодня стало известно, что наш лидер выдвинут на одну из наиболее престижных международных премий - Нобелевскую Премию мира 2021 года. Я от всей души поздравляю моего дорогого брата с этим событием.

Справка "РГ"

Нобелевской премией мира ежегодно награждают в Осло людей и организаций, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в области укрепления мира. Она вручается с 1901 года, а ее обладателями в разные годы становились Андрей Сахаров, Фритьоф Нансен, Теодор Рузвельт, Кофи Аннан, а также такие организации, как ОНН, МАГАТЭ и Международная кампания за запрещение ядерного оружия.