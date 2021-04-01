Семьсот жителей Ингушетии смогут повысить профессиональные навыки

В республике началась реализация федеральной программы по субсидированию работодателей, трудоустраивающих безработных граждан, зарегистрированных в региональном центре занятости до начала этого года.

Таким образом в ближайшее время в Ингушетии получится трудоустроить более четырех тысяч жителей республики. Размер субсидии, которая будет выделяться на это работодателям, - три минимальных размера оплаты труда на одного человека плюс страховые взносы. Первую выплату организация сможет получить через месяц после трудоустройства безработного, вторую - через три месяца, третью - через полгода.

Чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России", а найти нужные кадры помогут специалисты центров занятости. После приема человека на работу организация должна передать информацию об этом в региональное отделение Фонда социального страхования, который осуществляет контроль за соблюдением условий программы и перечислением средств работодателям.

Цель программы, разработанной по поручению главы государства, - восстановить уровень занятости в стране до показателей 2019 года. Безработные граждане, в том числе, смогут пройти бесплатное повышение квалификации по востребованным профессиям. Планируется, что этой возможностью в Ингушетии смогут воспользоваться 697 человек.

Причем, меры поддержки будут оказываться не только тем, кто лишился работы в период пандемии, но и людям, достигшим 50 лет и старше, а также женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и безработным мамам, имеющим детей дошкольного возраста.

С помощью федеральной программы и региональных мер по сокращению безработицы число занятых в Ингушетии к осени этого года планируется увеличить более чем на 11 тысяч человек.