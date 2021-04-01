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01.04.2021 16:09

В ингушском селении Яндаре открылась новая школа

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии в сельском поселении Яндаре открылась новая школа на 250 учеников. Она построена по федеральной программе "Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа".
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Семьсот жителей Ингушетии смогут повысить профессиональные навыки

Как рассказали в местной администрации, теперь дети, которые перешли из старой школы, снесенной более года назад, в новую, смогут учиться в одну смену, а раньше занятия проводились в две смены.

- Поздравляю учащихся, их родителей, педагогов и всех жителей Яндаре с этим важным событием. Учителям и детям созданы все условия для полноценного образовательного процесса и физического воспитания, - выступил на открытии объекта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Новому образовательному учреждению присвоено имя известного ингушского художника и поэта Али Хашагульгова. Руководитель региона подчеркнул, что это большая честь и ответственность.

- Али Хашагульгов всем сердцем болел за свой народ, его будущее и сохранение ингушского языка и оставил нам богатое наследие, ставшее бесценным народным достоянием. Надеюсь, что ученики этой школы вырастут настоящими патриотами, достойными гражданами республики, будут стремиться оставить добрый след на этой земле, - подчеркнул Калиматов.

Школа просторная, в ней есть кабинеты технологии, домоводства, мастерские, библиотека с читальным залом, столовая на 120 посадочных мест, медицинский блок, спортивный и актовый залы, компьютерный класс. В 22 учебных кабинетах установлены интерактивные доски и компьютеры. В школьном дворе оборудованы спортивные площадки и зоны для отдыха детей.

Как рассказал глава региона, в планах - строительство в Ингушетии еще трех десятков общеобразовательных учреждений на 720 мест каждое, которые рассчитывают возвести в течение ближайших пяти лет. В этом году в республике достроят девять школ и начнут строительство еще семи, что даст более четырех с половиной тысяч новых ученических мест и позволит трудоустроить около 800 человек.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что в республике не только вводятся новые современные школы, но в них дается качественное образование и патриотическое воспитание. Например, школа № 12 в селе Инарки и гимназия № 1 в Карабулаке стали победителями Всероссийского конкурса "Школа года - 2020". Кроме того, учащиеся учебного заведения в Инарках победили во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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