Мартовская погода во Владикавказе, как обычно, подвела. День выдался пасмурный, временами моросило, дул ветер. Но желающих посадить дерево это не смущало и на их настроении никак не отразилось.

Год назад в городе высадили 79 именных деревьев - столько Героев Советского Союза родила Северная Осетия. На этот раз первый Сад Памяти разбили у села Майрамадаг. Его посвятили отдельному добровольческому батальону моряков-автоматчиков, принявшему здесь особенно жестокие бои в ноябре 1942 года.

Их подвиг стал решающим в битве за Кавказ. Все павшие захоронены в братских могилах Майрамадага. В память о них высадили 550 саженцев грецкого ореха. Акция в республике продлится до 20 апреля. За это время планируют высадить более 45,5 тысячи деревьев. Столько земляков не вернулись с полей сражений.

А стартовала Международная акция "Сад памяти" по традиции в Севастополе. Марта Еременко, внучка маршала Андрея Еременко, который был командующим отдельной Приморской армией, освобождавшей Крым, считает, что посаженные деревья словно солдаты будут стоять и защищать нас. В прошлом году первый Сад памяти в Севастополе закладывал Народный артист СССР Василий Лановой. Он был вдохновителем акции. В память о нем на Сапун-горе высадили миндальную рощу.

Новые Сады памяти появились и в Краснодарском крае. Главной площадкой стал парк 40 лет Октября в поселке Верхнебаканском. Здесь высадкой деревьев увековечили подвиг Героя Советского Союза Унана Аветисяна. В сентябре 1943 года помощник командира взвода старший сержант Аветисян закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. А в Магарамкентском районе Дагестана живым памятником погибшим станет ольха и белая акация. В Камызякском районе Астраханской области через пару лет зашумит мелколистый вяз. Более привычные для средней полосы липу, черемуху и красный дуб выбрали для мемориального сада в Краснояружском районе Белгородской области.

Комментарий

Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба "Волонтеры Победы":

- Высадка 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тысячах участках. Каждое дерево - это память о чьей-то жизни и подвиге.

Деревья будем сажать в городах-героях, городах воинской славы, региональных центрах как в черте городов в городских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. В акции, которая проходит в рамках федерального проекта "Восстановление лесов" национального проекта "Экология", будут задействованы более 25 тысяч волонтеров Победы и 1,5 тысячи лесничеств.

Принять участие в акции может каждый. Для этого достаточно зайти на сайт садпамяти2021.рф, выбрать регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там можно узнать дату, время посадки и контакты для связи.

Также на сайте есть возможность рассказать, кому вы посвящаете свое дерево, чтобы получить электронный сертификат. Он будет напоминать вашей семье об этом событии.

Кроме того информацию об акции можно получить по телефону прямой линии Рослесхоза - 8 800 100 94 00.