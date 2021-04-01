На матчи чемпионата Европы по футболу в Петербурге допустят 50 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона. Такое решение принято на заседании оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению Евро-2020.

Еще осенью 2020 года УЕФА ввел запрет на заполняемость трибун более чем на 30 процентов. Это ограничение будет действовать до финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов (26 и 29 мая). С июня общее ограничение отменяется, решение о количестве зрителей остается за региональными властями. 50 процентов - не окончательное максимально допустимое количество зрителей. УЕФА оставил всем городам-организаторам Евро возможность увеличения предельного числа болельщиков на стадионах, но при условии улучшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

Как заявил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, "для нас было принципиальным моментом провести чемпионат со зрителями. Мы долго готовились, прорабатывали различные сценарии, уточняли риски". Борис Пиотровский считает, что и допуск половины зрителей - это победа, причем не только для болельщиков, но и для всех горожан. Потому что это знак возвращения к нормальной жизни.

Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге, отметил, что сейчас готовится уведомление о 50-процентной вместимости трибун. Документ будет отправлен до 7 апреля. Он также заверил: будет сделано все, чтобы турнир прошел с соблюдением всех эпидемиологических мер и нормативов.

- До последнего не было известно, какое все-таки решение примут и не придется ли проводить матчи при пустых трибунах, на которые не допустят болельщиков. Это было бы очень печально не только для потенциальных зрителей, но и для футболистов. Нет зрителей - нет и праздника футбола. Да, были бы матчи, но именно праздника, на мой взгляд, нет, - поделился с "РГ" впечатлениями Николай Голубев, генеральный секретарь Межрегионального объединения федераций футбола "Северо-Запад".

Между тем

Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге на своем заседании подтвердил, что в городе заработают две официальные площадки зоны болельщиков УЕФА: это футбольная деревня на Конюшенной площади и зона публичного просмотра на Дворцовой площади. На Конюшенной планируют создать семейно-развлекательную зону - с разнообразной культурной программой и большим экраном, на котором будут транслироваться все матчи турнира. Площадка будет функционировать все время проведения чемпионата. Что касается Дворцовой площади, то на ней предполагают транслироваться наиболее зрелищные матчи чемпионата, начиная с 1/4 финала. Выходит, фан-зона на Дворцовой будет функционировать 2 и 3 июля (четвертьфиналы), 6 и 7 июля (полуфиналы) и 11 июля (финальный матч). На Дворцовой также будет организована культурно-развлекательная программа, которая начнется за три часа до турниров.