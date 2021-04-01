Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса

83-летняя петербургская актриса Нина Жернакова скончалась от коронавирусной инфекции, передает сообщество "Камера.Мотор.Съемка", с которым артистка активно сотрудничала в последние годы.

Нина Жернакова лечилась от коронавирусной инфекции в Мариинской больнице. Но врачи оказались бессильны. Напомним, 28 марта актриса скончалась.

Прощание проходило в морге Мариинской больницы.

Актриса Ольга Голикова, подруга Нины Жернаковой сообщила, что прах погибшей будет захоронен на ее родине в Курганской области.

Имя Нины Жернаковой мало что скажет киноманам, но ее лицо хорошо узнаваемо.

Нина Тихоновна активно снималась в эпизодах. В частности, она появлялась в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия", "Операх", "Ментовских войнах".