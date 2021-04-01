Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова

Скончалась российская актриса кино и ТВ Нина Тихоновна Жернакова, известная множеством эпизодических ролей в отечественных криминальных сериалах.

Согласно информации портала Кино-Театр.ру, артистка скончалась 28 марта.

Нина Жернакова родилась 11 октября 1933 года. На экранах начала появляться в середине нулевых. На счету - более полусотни проектов: "Ментовские войны", "Опера: Хроники убойного отдела", "Улицы разбитых фонарей", "Военная разведка", "Тайны следствия", "Литейный", "Невский", "Лето" Серебренникова.