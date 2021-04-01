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Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова

Новости
    01.04.2021, 17:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончалась российская актриса кино и ТВ Нина Тихоновна Жернакова, известная множеством эпизодических ролей в отечественных криминальных сериалах.

Согласно информации портала Кино-Театр.ру, артистка скончалась 28 марта.

Нина Жернакова родилась 11 октября 1933 года. На экранах начала появляться в середине нулевых. На счету - более полусотни проектов: "Ментовские войны", "Опера: Хроники убойного отдела", "Улицы разбитых фонарей", "Военная разведка", "Тайны следствия", "Литейный", "Невский", "Лето" Серебренникова.

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