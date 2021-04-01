По подозрению в убийстве жены задержан главный нефролог Петербурга

В Петербурге задержан главный городской нефролог. Его подозревают в убийстве своей жены Ирины Земченковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Ирина Земченкова, врач-гинеколог роддома №6, пропала 23 февраля 2010 года. В ориентировках, которые были расклеены по городу в этот период, говорилось, что женщина вышла из своей квартиры на Петроградской стороне и направилась в сторону работы. Но до больницы врач так и не дошла.

Спустя несколько дней поисков было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Это должно было помочь расследованию. РИА Новости со ссылкой на отца пропавшей в декабре прошлого года сообщало, что рассматривалось три версии: причастность родственников, месть пациентов или убийство с целью ограбления. Но следов женщины так и не нашлось. Спустя несколько лет безуспешных поисков расследование было приостановлено.

В декабре прошлого года отец пропавшей женщины обратился за помощью к главе СК России Александру Бастрыкину. Тогда расследование возобновили.