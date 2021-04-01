Шоу женских голосов с пятой попытки пройдет в Петербурге

Новости

Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП России в 2021 году 20:27
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 19:56
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 19:53
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 19:48
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 19:32
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 19:20
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 19:00
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
МИД РФ пригрозил Литве последствиями за продление срока Юрию Мелю 18:22
Минтруд спрогнозировал переход 10% россиян на удаленку 18:11
Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива 18:09
Обновлённый Nissan Patrol дебютировал в версии Nismo 18:02
В Липецке эвакуировали школы и детсады 17:59
Мосгорнаследия: Зданию Елисеевского гастронома ничего не угрожает 17:48
Устроивший массовое ДТП на Садовом кольце блогер был трезв 17:44
Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси 17:32
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 17:09
Виновник массового ДТП в центре Москвы не является собственником Audi 17:09
Пожар в Бронницах потушен 17:04
В Калининградской области спрогнозировали загрузку отелей летом на 100% 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 19:15
Рубрика: Культура

Шоу женских голосов с пятой попытки пройдет в Петербурге

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
18 апреля в петербургском Большом концертном зале "Октябрьский" на сцену выйдет арт-группа SOPRANO - уникальный проект народного артиста России Михаила Турецкого.

Участниц группы называют дивами и музыкальным чудом. Это вокальный проект, не имеющий аналогов в мире, собравший многообразие всех существующих в природе голосов - от низкого (меццо-сопрано) до самого высокого (колоратурное сопрано).

Фото: Пресс-служба БКЗ "Октябрьский"
В Петербурге 9 мая выступит Александр Розенбаум

Стоит отметить, что это пятая попытка коллектива выступить на одной из знаковых петербургских сцен. Изначально большой концерт был запланирован на март прошлого года. Но из-за пандемии на все массовые мероприятия был введен мораторий. Выступление перенесли на июнь 2020 года, но и тогда эпидемическая обстановка не позволила артистам выступить.

Концерт решено было провести в октябре, но коронавирус обрушился на Петербург с новой силой, организаторы назвали новую дату в декабре, но и тогда артисткам не суждено было порадовать зрителей.

Однако сейчас обстановка более позитивная. В Петербурге снижается заболеваемость, культурные мероприятия проводятся, главное требование к зрителям - наличие масок и перчаток. К слову, билеты на концерт, купленные год назад, действительны.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей
Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
Почему о фильме "Москва слезам не верит" спорят до сих пор
Вручение "Оскара" впервые пройдет не только в Лос-Анджелесе