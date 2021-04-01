Шоу женских голосов с пятой попытки пройдет в Петербурге

18 апреля в петербургском Большом концертном зале "Октябрьский" на сцену выйдет арт-группа SOPRANO - уникальный проект народного артиста России Михаила Турецкого.

Участниц группы называют дивами и музыкальным чудом. Это вокальный проект, не имеющий аналогов в мире, собравший многообразие всех существующих в природе голосов - от низкого (меццо-сопрано) до самого высокого (колоратурное сопрано).

Стоит отметить, что это пятая попытка коллектива выступить на одной из знаковых петербургских сцен. Изначально большой концерт был запланирован на март прошлого года. Но из-за пандемии на все массовые мероприятия был введен мораторий. Выступление перенесли на июнь 2020 года, но и тогда эпидемическая обстановка не позволила артистам выступить.

Концерт решено было провести в октябре, но коронавирус обрушился на Петербург с новой силой, организаторы назвали новую дату в декабре, но и тогда артисткам не суждено было порадовать зрителей.

Однако сейчас обстановка более позитивная. В Петербурге снижается заболеваемость, культурные мероприятия проводятся, главное требование к зрителям - наличие масок и перчаток. К слову, билеты на концерт, купленные год назад, действительны.