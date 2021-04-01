Студенты из Петербурга решили отреставрировать склеп из фильма "Брат"

Необычный проект появился на краудфандинговой платформе: группа учащихся Санкт-Петербургского государственного университета начала сбор средств на реставрацию склепа генерал-майора Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище Северной столицы.

Этот склеп в виде беседки видели многие: именно он снят в фильме Алексея Балабанова "Брат" (1997 год), и с того времени стал ассоциироваться именно с "Беседкой брата". Уже получено разрешение на проведение реставрационных работ.

Студенты, которые учатся по направлению "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", два года назад обратили внимание на плачевное состояние ряда некрополей, расположенных в Петербурге, в том числе - на Смоленском кладбище.

Склеп фон Бекмана привлек не только архитектурой, но и известностью по фильму. Известность, к слову, до сего момента никаких плюсов сооружению не принесла. Разрушение конструкций продолжалось.

К делу реставрации подошли серьезно. Руководитель группы энтузиастов Валерия Ефремова прошла стажировку в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, где вместе с экспертами изучала состояние захоронений на Смоленском кладбище. В этом году группа получила разрешение на проведение реставрационных работ на памятнике.

Процесс реставрации долог. Пока что речь идет о первом этапе - составлении сметы проекта. Эту работу будет выполнять реставрационная мастерская. Только после этого будет известна полная стоимость самой реставрации.