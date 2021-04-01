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01.04.2021 17:29
Рубрика: Происшествия

В Архангельске задержали более ста овец и баранов из Молдовы

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

На таможне в Архангельске задержали 107 овец и баранов, доставленных из Республики Молдова для одного из хозяйств Поморья.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, при прохождении ветеринарного контроля обнаружились нарушения закона. В частности, нарушены требования к ввозу животных на территорию Евразийского экономического союза.

Фото: istock
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По данным ведомства, информация о досмотре овец и баранов была внесена в систему "Аргус" в Республике Беларусь. Но в ветеринарном свидетельстве не оказалось данных о благополучии местности, из которой они прибыли, по ряду заболеваний, опасных для животных и человека. При этом получатель груза не представил каких-либо дополнительных документов.

Сейчас овцы с баранами находятся в машине во временной зоне таможенного контроля в Архангельске. Одно животное погибло, остальных решено отправить обратно в Молдову. Сделать это должен владелец в установленные законом сроки.

Как пояснили в Россельхознадзоре, завоз животных с нарушением ветеринарных требований может привести к распространению опасных болезней в регионе. Так, крупная вспышка африканской чумы свиней в Поморье в 2016 году произошла после того, как предприниматель из другого региона стал продавать местным фермерам поросят без документов.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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