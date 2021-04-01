В Калининградской области спрогнозировали загрузку отелей летом на 100%

Будущим летом все калининградские отели, по оценке регионального министерства культуры и туризма, будут забронированы.

- Прошлый год был непростым, но, несмотря на последствия пандемии, туристический рынок показал огромный потенциал для развития индустрии путешествий внутри страны, - отметил глава министерства Андрей Ермак. - Мы видим большой интерес к Калининградской области у путешественников. По прогнозам министерства, уровень бронирования отелей на этот летний период будет достигать 100 процентов.

Рост турпотока по итогам высокого сезона ожидается минимум в 15 процентов по отношению к 2019 году, добавил Андрей Ермак. Он сообщил, что, по данным отельеров, загрузка коллективных средств размещения Калининградской области составила в марте 61 процент при средней цене бронирования 3528 рублей.

В марте, который считается низким туристическим сезоном, бронирование по Калининграду составило 69 процентов, по Светлогорску - 62, по Зеленоградску - 60 процентов.

По словам министра, сейчас идет активная подготовка к высокому туристическому сезону. На развитие туринфраструктуры в этом году из областного бюджета выделено более 47 миллионов рублей. Готовятся к открытию пять новых гостиниц в Светлогорске и Зеленоградске. Также благодаря федеральному гранту Ростуризма заработает глэмпинг-парк в Светлогорске.