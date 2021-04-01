В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Ленинградской области полиция выясняет обстоятельства ДТП у деревни Ватермяги Всеволожского района, в котором пострадали четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительным данным, все пострадавшие находились в микроавтобусе. На подъезде к деревне микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. Пострадавшие получили легкие и средние травмы.

В управлении МЧС по Ленинградской области отметили, что одного пострадавшего зажало в машине. Силами спасателей, мужчину вытащили из салона и передали врачам.