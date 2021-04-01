В Ленобласти спасли истощенного детеныша серого балтийского тюленя

В Ленинградской области сотрудники порта Усть-Луга спасли истощенного тюлененка. Животное было доставлено в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино, сообщает "Фонд друзей Балтийской нерпы".

Специалисты осмотрели малыша. Он оказался самцом серого балтийского тюленя, его возраст всего 3,5-4 недели. Животное истощено. Его вес составил 15 килограммов, тогда как по возрасту он должен весить примерно 35.

Это первый тюлень, доставленный в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в начавшемся году.

Специалисты уверяют, что минувшая зима оказалась более благоприятной для морских млекопитающих, чем предыдущая. Большинство животных успели спокойно выкормить своих детенышей. И тем не менее весной в окрестностях Северной столицы можно увидеть маленьких тюленей и нерп, нуждающихся в помощи человека.