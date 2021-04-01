В Петербурге будут показывать спектакли с сурдопереводом

В Петербурге социально ориентированные НКО получат субсидии из городского бюджета на сурдоперевод постановок в государственных театрах, об этом сообщает администрация Северной столицы. Также за счет субсидий будет осуществляться создание тифлокомментариев к спектаклям.

В перспективе эту же практику планируется распространить и на негосударственные театры.

Сейчас в Петербурге увидеть постановки с сурдопереводом можно увидеть в Театре эстрады имени Аркадия Райкина, здесь на язык жеста переведен спектакль "Театр без границ". Также проводятся экскурсии с сурдопереводом.

В апреле безо всяких субсидий из бюджета начнет показывать спектакль с сурдопереводом "Особняк.Театр". Первой ласточкой станет спектакль "Комната Герды". Также ряд театров готовится к тому, чтобы снабдить сурдопереводом видеозаписи постановок на своих сайтах.