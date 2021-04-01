В Петрозаводске родители будущих первоклашек снова выстроились в ночную очередь. И это несмотря на то, что с 1 апреля нынешнего года по всей стране ввели новые правила и теперь ребятишек можно записать в электронном формате.

Главное нововведение - закрепление школ города за конкретными территориями. При этом родителям сохранили возможность выбора образовательных организаций в пределах своего района. Для таких семей кампания продлится до 30 июня.

Прием заявлений о зачислении детей, не проживающих на закрепленной территории, будет организован с 6 июля до момента заполнения свободных мест. Всего откроют 115 общеобразовательных классов и десять классов с адаптированными программами. В школу примут 3300 первоклассников. Заявления и документы можно подать лично, по почте, в электронном формате и через сайт госуслуг. Для каждой школы определили конкретное время.

Несмотря на это, родители все равно выстроились в очереди. Общаюсь еще с семьей, они приехали в Петрозаводск из Олонецкого района. Работают, снимают квартиру. Естественно, переживали по поводу зачисления сына в 1-й класс. Сначала даже хотели купить временную прописку в том районе, где снимают жилье и куда хотели бы отдать ребенка в школу, но не получилось. Теперь будут ждать второй волны зачисления. Если в Ломоносовской гимназии не останется свободных мест, придется ребенка возить в другой район.

Более сильный ажиотаж наблюдался в микрорайоне Древлянка, там появилось много новых домов, а школ не прибавляется. Поэтому родители создали закрытые группы в соцсетях, выстроились в очереди. Похожая ситуация еще в одной школе микрорайона - N 46.

- Мы приобрели здесь квартиру в ипотеку, - рассказал Максим. - Хотим, чтобы дочка училась рядом, в 46-й школе. А электронная система, о которой постоянно заявляют в мэрии, не выдерживает наплыва запросов и виснет. Так что по старинке привычней.

С жалобами родителей будущих первоклассников пришлось разбираться уполномоченному по правам ребенка в Карелии Геннадию Сараеву. Он считает территориальный принцип правильным. Но есть недочеты в разделении города на восемь территорий, за которыми закреплены образовательные учреждения. Например, дети из коттеджного поселка "Усадьба", которые фактически ближе к микрорайону Ключевой, туда и попали. Но на Ключевую от "Усадьбы" не ходит транспорт. Пешком идти сложно. Вокруг оживленная автомобильная дорога и железнодорожные пути. А вот в микрорайон Кукковка автобусы идут. Однако туда первоклассников могут и не взять.

- Специалисты плохо проанализировали реалии, они не учли движение городского транспорта, ведь не у всех родителей есть собственные автомобили, - считает Геннадий Сараев.

Зато в администрации городского округа уверены, что все сделали правильно. Ну а чтобы не возникало скандалов, в мэрии организовали работу "горячей линии". Увеличили даже количество номеров телефонов, по которым можно получить консультации специалистов отдела образования по вопросам, связанным с приемной кампанией 2021 года.

А как у вас?

В минобразования Красноярского края сообщают: признаков ажиотажа в регионе нет. Система отлажена и работает, записать ребенка в школу можно не выходя из дома. В Краснодавре и Екатеринбурге очередей из родителей перед школами не было, большинство предпочли подавать заявления онлайн. "На десять утра было подано 14 737 заявлений, 31 школа прием уже закончила, - сообщает начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. - Порядка восьми тысяч свободных мест осталось". В Санкт-Петербурге же несмотря на все разъяснения властей, очереди образовались с утра у МФЦ. Впрочем, уже к 11 утра все очереди сошли на нет.

Подготовили Дмитрий Лапин, Татьяна Тюменева, Ольга Штейн, Анна Юркова