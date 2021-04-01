Этим летом баскетбол 3х3 дебютирует в олимпийской программе на Играх в Токио. Но у жителей Санкт-Петербурга появилась возможность увидеть многих будущих олимпийцев уже весной. Причем для этого не нужно специально куда-то ехать или покупать билеты. Достаточно выбраться на шопинг (или просто так) в один из торговых центров города. Именно там обживается в этом сезоне Единая лига Европы, второй тур которой завершился накануне.

Матчи Единой лиги 3х3 проходили прямо в торговом центре. Фото: Единая лига Европы 3x3

На самом деле, в мировом клубном календаре 3х3 хватает соревнований. Это и мастерсы - турниры, на которых играют сильнейшие, и отборочные к ним челленджеры. Но туда еще нужно попасть. Смысл Единой лиги Европы в том, что она дает своим участникам, в первую очередь российским, подготовиться к мировому туру в компании лучших команд. А победителю сезона и вовсе полагается путевка на мастерс.

Организаторы не скрывают, что лига сразу задумывалась как пророссийский турнир. "Перед нами стоят следующие задачи, - объяснил "РГ" президент Единой лиги Европы Сергей Фомин. - Во-первых, это популяризация баскетбола 3х3, как олимпийского вида спорта на территории России. Во-вторых, развитие профессиональных российских команд для участия в международном календаре. В-третьих, предоставление международной игровой практики ведущим отечественным игрокам. Наконец, в-четвертых, продвижение российского баскетбола 3х3 в Европе и мире".

Собственно, поэтому в олимпийский год в европейской Единой лиге играют не четыре отечественных клуба, как в прошлом сезоне, а сразу шесть. Помимо базового клуба для российской сборной "Гагарина" это еще пять коллективов, за которые выступают кандидаты в национальную команду. "Фактически мы предоставили нашей сборной площадку для подготовки к Токио, - подчеркивает Фомин. - Помогать олимпийцам - наша обязанность".

Остальные шесть участников - элита мирового клубного баскетбола 3х3. Среди них только что выигравший в Дохе свой первый мастерс "Амстердам", второй номер мирового рейтинга латвийская "Рига" и, конечно, легендарный сербский "Нови-Сад" во главе с Майклом Джорданом баскетбола 3х3, четырехкратным победителем Мирового тура Душаном Булутом.

Как раз именно "Нови-Сад" и "Амстердам" встретились в финале, как и несколько дней назад на катарском мастерсе. И снова голландцы оказались сильнее. А лучшая команда из наших, "Гагарин", выбыла на стадии 1/2, уступив все тому же "Нови-Саду". Впрочем, у российских клубов еще будет возможность реабилитироваться в двух оставшихся турах сезона. К слову, последний из них, наверное, впервые в истории баскетбола 3х3 пройдет на сцене театра, а именно питерского театра "Буфф".