Врач Юрия Гагарина рассказал о первом и последнем его полете

Доктору Ивану Акандиновичу Колосову 88 лет. Как он говорит о себе: "Почти ровесник Гагарина". Юрий Гагарин 1934 года рождения, Иван Колосов - 1932-го. Иван Колосов шестнадцать лет проработал в Центре подготовки космонавтов, принимал участие в отборе, подготовке и медицинском сопровождении полетов первых покорителей космоса.

Судьба распорядилась так, что именно Колосов готовил Юрий Гагарина к триумфальному полету в космос. И он же проводил медицинское освидетельствование Гагарина перед его последним полетом 27 марта 1968 года. С воспоминаний об этом трагическом дне и началась наша беседа с "космическим доктором".

Он не мог не летать

Иван Акандинович, версий гибели Гагарина и Серегина было много. Вы к какой склонялись?

Иван Колосов: Да, версий несколько. Но мне ближе та, которой придерживаются и некоторые космонавты. Что причина падения на землю самолета МиГ управляемого двумя Героями Советского Союза - Юрием Гагариным и Владимиром Серегиным, в том, что рядом с ними пролетел сверхзвуковой самолет Су-15. Он должен был совершать тренировочный полет на другой высоте, но почему-то, возможно, из-за плохих погодных условий, снизился. Полет сверхзвукового самолета создал столь сильные воздушные вихри, что МиГ фактически перевернуло. И он камнем пошел вниз.

Четко можно сказать лишь то, что погода во время полета действительно резко ухудшилась. А также, что и Гагарин, и Серегин были абсолютно трезвы и здоровы. Я лично (и не только я один) давал им медицинский допуск на этот полет, оказавшийся роковым. Если бы я дал такой допуск людям в состоянии алкогольного опьянения, то моя судьба сложилась бы совсем иначе.

А ведь Гагарин мог бы и не летать после космического триумфа...

Иван Колосов: Действительно после полета в космос Гагарина назначили первым заместителем руководителя Центра подготовки космонавтов. Он должен был отвечать за космическую и летную подготовку. Но Гагарин заявил, что не имеет на это морального права, так как сам - летчик только третьего класса. И добился, чтобы ему разрешили совершенствоваться именно как летчику.

Что было непросто: Гагарина берегли и к полетам не допускали. А он говорил, что у него весь смысл жизни - полеты на самолетах, что он должен быть в первую очередь летчиком, а уж затем космонавтом и тренером космонавтов. Он написал 11 рапортов с просьбой о допуске к полетам. Их отклонили. Положительная резолюция появилась только на 12 рапорте. И то потому, что в тот момент главнокомандующий ВВС был в командировке, и подписал рапорт Гагарина его заместитель.

Свадебным генералом не стал

Слава первого космонавта планеты хоть как-то отразилась на характере Гагарина?

Иван Колосов: Нет! Он не превратился в свадебного генерала. И по-прежнему оставался доброжелательным и чутким. И с чувством юмора. А вообще, замечу: в те годы и врачи, и космонавты жили очень дружно, единой семьей, праздники отмечали вместе. Когда мы заселялись в новые дома, то всегда помогали друг другу. Если кому-то не хватало денег на покупку мебели, то тогда мы сбрасывались, покупали мебель и доставляли на квартиру хозяина. Затем та же картина повторялась со следующим нашим новоселом.

Знаете, а еще среди космонавтов было принято разыгрывать друг друга. Вот такой был случай. Один из них наконец-то купил себе долгожданную машину, поставил ее под окнами. Ночью другие космонавты (среди них и Гагарин) эту машину загнали в чужой гараж. А утром Гагарин предложил расстроенному хозяину ее найти, уверяя, что он, Гагарин, очень везучий. Разумеется, нашел.

Отчаянный он был. Как-то, отдыхая в Крыму, из лихачества прыгнул с балкона второго этажа. И ударился бровью о бордюр, рассек ее. Все бы ничего, рану зашили, да тут как раз Хрущев вызывает его в Москву, чтобы Гагарин присутствовал на встрече международного уровня. Пришлось гримировать, специально гример из Большого театра приезжал.

А когда вы познакомились с Гагариным?

Иван Колосов: В апреле 1960 года я был назначен в Центр подготовки космонавтов. В мае начальник центра после инструктажа вывел меня во двор и представил группе молодых летчиков, которые что-то весело обсуждали между собой. Все они были достаточно низкорослыми (невысокий рост тогда был одним из критериев отбора).

Один из летчиков, чье лицо показалось мне знакомым, спросил, из какого гарнизона Кольского полуострова я прибыл. Я там служил старшим врачом полка истребителей. Ответил. И летчик сразу сказал, что он тоже служил на Севере, что это очень хороший гарнизон с первоклассной взлетно-посадочной полосой. Во время учений он неоднократно садился на этот аэродром для дозаправки топливом.

Потом выяснилось, что мы с ним действительно встречались на том гарнизонном аэродроме осенью 1959 года. В тот день четыре военных самолета сели на наш аэродром для дозаправки. Мне было приказано поинтересоваться их здоровьем, оказать, если понадобится, медицинскую помощь. Из всех четверых выделялся один - низкорослый крепыш, общительный, доброжелательный. С невероятно обаятельной улыбкой, которую через два года будет знать весь мир.

6 минут 45 секунд

Как проходили тренировки будущих космонавтов?

Иван Колосов: Мне по долгу службы нужно было участвовать почти во всех видах тренировок космонавтов. И у нас, врачей, и у космонавтов рабочий день начинался очень рано - в 7 утра с зарядки. В 8:30 мы уже разъезжались на тренировки и возвращались домой лишь к 8-9 часам вечера. Вот такой был плотный график.

Во время полета на человека действует очень много негативных факторов, в том числе шумы, вибрация, ускорение, перегрузки, тепловое воздействие, невесомость. Так что были и тренировки в барокамере, на центрифуге, в термокамере. Для определения уровня психологической устойчивости в замкнутом пространстве использовалась сурдокамера. Это помещение, полностью изолированное от внешнего пространства. Связь с космонавтом осуществляется только условными цветовыми сигналами. Гагарин находился в такой камере десять дней, показав высокую психологическую устойчивость. А для повышения эмоционально-волевой устойчивости Юрий Гагарин выполнил 43 парашютных прыжка в разных режимах - на сушу, на воду, днем, ночью, в том числе и прыжки в скафандре.

А вы сами были в невесомости?

Иван Колосов: Да, я неоднократно участвовал в таких тренировках. Кратковременная невесомость (до 45 секунд) создается при определенных условиях во время полета на самолете по параболической кривой. Полеты проходили на УТИ МИГ-15 и ТУ-104. В условиях невесомости учили, как одеть друг другу гермошлем, скафандр, как выполнять бортовую работу (например, делать записи в бортжурнале), как питаться. Гагарину удалось побывать в невесомости 6 минут 45 секунд. Это "суммарный налет".

Решение принимал Хрущев

Сначала в первом отряде космонавтов было 20 человек...

Иван Колосов: Совершенно верно. Изначально тренировали 20 будущих космонавтов. Но из-за сжатых сроков подготовки и нехватки врачей, проводящих медико-биологические тренировки (нас было всего четверо), было принято решение о форсированной подготовке только шести космонавтов. Отобрали тех, кто показал самые лучшие результаты переносимости космического полета. Это Валерий Быковский, Юрий Гагарин, Герман Титов, Павел Попович, Андриян Николаев и Григорий Нелюбов. Все они (за исключением Нелюбова) в дальнейшем побывали в космосе.

Кстати, ежедневная тренировочная работа с шестью космонавтами дала возможность сформировать полное представление о каждом из них. Гагарин был лучшим. Он всегда очень ответственно относился ко всем тренировкам. Бывало, некоторые будущие космонавты роптали на трудности прохождения тренировок в термокамере, а кому-то не хотелось прыгать с парашютом, и он искал у врачей причины "закосить" прыжок. А вот Гагарин любил повторять, что "если взялся за гуж, то не говори, что не дюж". Он всегда подходил к выполнению заданий ответственно.

Поэтому Гагарин стал первым в первой шестерке космонавтов?

Иван Колосов: Выбирали не мы, но выбор именно Гагарина на первый полет совпал с мнением моим и многих других сотрудников Центра подготовки космонавтов.

По переносимости фактов космического полета на одном уровне были Быковский, Гагарин и Титов. Но Гагарин отличался в лучшую сторону по индивидуальным физическим, физиологическим и особенно психологическим качествам. Воля, настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, находчивость, чувство коллективизма сочетались со скромностью. Более скромного и порядочного человека, чем Юрий Гагарин, я не встречал.

Окончательное решение принимал Хрущев с учетом социального происхождения первого космонавта и членства в КПСС. Быковский и Титов тогда были комсомольцами. Возможно, существовали и других факторы.

Вы постоянно находились рядом с космонавтами, проходили с ними тренировки, даже были в кратковременной невесомости. Самому не хотелось в космос?

Иван Колосов: Два раза подавал заявление. Но не взяли по состоянию здоровья, хотя оно у меня и было отличное. Обнаружили, что мне когда-то делали минимальное хирургическое вмешательство на височной кости (после скарлатины, давшей осложнение на слух). Я уже об этом и забыл. Но в комиссии придрались - и для меня дорога в космос оказалась закрытой. В то время были жесточайшие условия отбора по здоровью. Было бы наше время - меня бы признали годным к космическим полетам.

Сейчас общаетесь с семьей Гагарина?

Иван Колосов: Уже нет. Возраст, да и жизнь, что называется, разметали.