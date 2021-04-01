Глава Адыгеи проверил ход строительства и ремонт социально значимых объектов

Новости

Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19 15:46
Discord добавил в приложение аналог "комнат" из Clubhouse 15:38
Водитель Volkswagen попала в реанимацию после ДТП на Садовом кольце 15:35
Видео: Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета 15:35
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 15:27
Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества 15:23
В Швеции пересмотрят график вакцинации от коронавируса 15:22
Власти будут добиваться ареста виновника массового ДТП в центре Москвы 15:20
Экс-президента "Маст-банка" приговорили к 8,5 годам 15:12
На полигоне под Красноярском нашли контейнеры с неизвестным содержимым 15:09
На Урале школьник получил травму во время психологического тренинга 15:02
У ветерана пытались украсть почти 3,5 миллиона рублей 14:53
В Подмосковье мошенники обманули пенсионеров на 2 миллиона рублей 14:47
Посольство РФ в Софии "выразило сочувствие" Госдепартаменту США 14:40
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2" 14:38
Синоптики спрогнозировали необычайно теплый апрель в Москве 14:29
Путин внес кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 14:25
Тренер прокомментировал дисквалификацию биатлониста Сучилова 14:17
По делу о превышении полномочий задержан глава департамента Минпромторга 14:14
Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 14:06
Котяков: На новую выплату на детей подано более 40 тысяч заявлений 14:02
Швейцарцы пересели на велосипеды из-за коронавируса 13:57
В Совфеде объяснили заявления Борреля о РФ провалом его поездки в Москву 13:56
В Совфеде назвали инцидент с Познером в Тбилиси спланированной антироссийской акцией 13:51
В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 15:25
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи проверил ход строительства и ремонт социально значимых объектов

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Во время рабочей поездки в Тахтамукайский район глава РА Мурат Кумпилов ознакомился с результатом работ по строительству и капитальному ремонту социально значимых объектов в поселке Энем.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Руководителя региона сопровождали министр культуры Юрий Аутлев, министр образования и науки Анзаур Керашев, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, глава администрации поселка Энем Хизир Хотко.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее рассмотрели вопросы реализации национального проекта "Демография"

Первым пунктом маршрута стал поселковый культурно-спортивный досуговый центр (КСДЦ). Здесь работает 32 клубных формирования, где занимаются более 700 участников. Кроме того, в Центре расположен музей, который включает четыре экспозиции, более 5000 экспонатов, а также модельная библиотека с общим книжным фондом около 14,6 тысячи единиц.

Здание культурно-спортивного центра было построено в 1980 году и требовало капитального ремонта. В минувшем году в рамках индивидуальной программы развития региона на эти цели было направлено 54,3 миллиона рублей. В ходе ремонтных работ перекрыта кровля, заменены двери и окна, отремонтирован фасад, проведена внутренняя отделка помещений, заменены инженерные коммуникации, установлена пожарная система, видеонаблюдение, предоставлен доступ к сети Интернет. Приобретено современное световое и звуковое оборудование. Кроме того, в 2020-м Центр выиграл конкурс и получил от Фонда кино 5 миллионов рублей на модернизацию кинозала на 294 посадочных места. Также предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями.

Глава РА побывал в новом кинозале, где опробовал 3D-очки; посетил детские хореографические и театральные кружки, побеседовал с их участниками.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководство республики ведет планомерную работу по развитию сети культурно-досуговых учреждений. По мнению главы РА, они должны удовлетворять потребности и интересы жителей всех возрастов, быть центрами притяжения для людей, особенно - в сельской местности.

Затем руководитель региона осмотрел детский сад на 240 мест "Нэфсэт". Дошкольное учреждение построено в 2019 году в рамках национального проекта "Демография". Общая стоимость объекта составила 170 миллионов рублей, включая оснащение учебным материалом, мебелью, оборудованием. Новый детсад позволил практически полностью закрыть в поселке потребность в местах для дошколят.

Мурат Кумпилов ознакомился с работой нового детского сада, побеседовал с коллективом. В "Нэфсэт" большое внимание уделяется изучению культуры и традиций адыгского народа. Сформированы две группы, в которых занятия для детей разных национальностей проводятся на адыгейском языке.

"Президент страны поставил перед нами задачу по ликвидации очередности в детские сады для дошкольников в возрасте до трех лет. За последние два года в республике построено 9 новых детских садов и 3 пристройки к действующим дошкольным учреждениям. В этом году за счет средств федерального бюджета в республике будут построены еще 4 детских сада на 480 мест - в Красногвардейском и Шовгеновском районах. Принимаемые меры позволят повысить доступность и качество дошкольного образования", - сказал глава Адыгеи.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2"
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта