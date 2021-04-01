Глава Адыгеи проверил ход строительства и ремонт социально значимых объектов

Во время рабочей поездки в Тахтамукайский район глава РА Мурат Кумпилов ознакомился с результатом работ по строительству и капитальному ремонту социально значимых объектов в поселке Энем.

Руководителя региона сопровождали министр культуры Юрий Аутлев, министр образования и науки Анзаур Керашев, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, глава администрации поселка Энем Хизир Хотко.

Первым пунктом маршрута стал поселковый культурно-спортивный досуговый центр (КСДЦ). Здесь работает 32 клубных формирования, где занимаются более 700 участников. Кроме того, в Центре расположен музей, который включает четыре экспозиции, более 5000 экспонатов, а также модельная библиотека с общим книжным фондом около 14,6 тысячи единиц.

Здание культурно-спортивного центра было построено в 1980 году и требовало капитального ремонта. В минувшем году в рамках индивидуальной программы развития региона на эти цели было направлено 54,3 миллиона рублей. В ходе ремонтных работ перекрыта кровля, заменены двери и окна, отремонтирован фасад, проведена внутренняя отделка помещений, заменены инженерные коммуникации, установлена пожарная система, видеонаблюдение, предоставлен доступ к сети Интернет. Приобретено современное световое и звуковое оборудование. Кроме того, в 2020-м Центр выиграл конкурс и получил от Фонда кино 5 миллионов рублей на модернизацию кинозала на 294 посадочных места. Также предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями.

Глава РА побывал в новом кинозале, где опробовал 3D-очки; посетил детские хореографические и театральные кружки, побеседовал с их участниками.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководство республики ведет планомерную работу по развитию сети культурно-досуговых учреждений. По мнению главы РА, они должны удовлетворять потребности и интересы жителей всех возрастов, быть центрами притяжения для людей, особенно - в сельской местности.

Затем руководитель региона осмотрел детский сад на 240 мест "Нэфсэт". Дошкольное учреждение построено в 2019 году в рамках национального проекта "Демография". Общая стоимость объекта составила 170 миллионов рублей, включая оснащение учебным материалом, мебелью, оборудованием. Новый детсад позволил практически полностью закрыть в поселке потребность в местах для дошколят.

Мурат Кумпилов ознакомился с работой нового детского сада, побеседовал с коллективом. В "Нэфсэт" большое внимание уделяется изучению культуры и традиций адыгского народа. Сформированы две группы, в которых занятия для детей разных национальностей проводятся на адыгейском языке.

"Президент страны поставил перед нами задачу по ликвидации очередности в детские сады для дошкольников в возрасте до трех лет. За последние два года в республике построено 9 новых детских садов и 3 пристройки к действующим дошкольным учреждениям. В этом году за счет средств федерального бюджета в республике будут построены еще 4 детских сада на 480 мест - в Красногвардейском и Шовгеновском районах. Принимаемые меры позволят повысить доступность и качество дошкольного образования", - сказал глава Адыгеи.