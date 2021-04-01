Глава Госкомрегистра Крыма отправлен в отставку

Глава РК Сергей Аксенов уволил Александра Спиридонова с должности председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте крымского правительства.

В документе отмечается, что Спиридонов уволен по соглашению сторон служебного контракта.

В видеообращении, размещенном на своей странице в Facebook, Спиридонов сообщил, что покинул пост из-за субъективных и объективных причин и теперь переходит на "общественно-политическое направление". Он поблагодарил трудовой коллектив ведомства за работу и назвал его "одной из самых лучших и эффективных структур в системе органов государственной власти Крыма".

35-летний Спиридонов руководил Госкомрегистром с июля 2014 года, будучи главным государственным инспектором РК по использованию и охране земель. В 2015 году его назначили государственным регистратором республики.

В 2020 году Спиридонову присвоили почетное звание "Заслуженный юрист Республики Крым". Также он награжден медалями "За защиту Республики Крым" и ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.