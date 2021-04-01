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01.04.2021 16:31
Рубрика: Происшествия

Главный патологоанатом Волгограда получил срок за подмену органов

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

Дзержинскй районный суд Волгограда вынес решение в отношении бывшего руководителя Волгоградского областного патологоанатомического бюро, обвиняемого в подмене органов умершего человека, а также ряде других должностных преступлений. Его вина была доказана по статьям о служебном подлоге, мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, превышении должностных полномочий.

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Как сообщили "РГ" в Волгоградской областной прокуратуре, эта история произошла в январе 2017 года. После вскрытия трупа 28-летней женщины, скончавшейся в послеродовом периоде от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, подсудимый дал указание и.о. заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому уничтожить вирусологические образцы тканей органов умершей. А чтобы смерть роженицы не подпортила статистику материнской смертности, доктора приобщили к материалам вскрытия образцы печени совсем другого человека, скончавшегося от гепатита.

- Таким образом в качестве причины смерти в заключении было указано общее заболевание, не связанное с беременностью и родами, - пояснили в ведомстве.

Но это лишь один из эпизодов, в которых принял активное участие главный патологоанатом. Уточняется также, что руководитель бюро патологоанатомической экспертизы с февраля 2017-го года по май 2018-го получил от санитаров двух отделений возглавляемого им учреждения взятки на общую сумму порядка 600 тысяч рублей. Деньги предназначались на то, чтобы руководитель закрыл глаза на деятельность санитаров, оказывавших платные услуги родственникам умерших по подготовке тел к погребению.

Плюс ко всему экс-руководитель обманным путем похитил более 160 тысяч рублей. Их он перечислил сперва подчиненным в качестве премии, а после забрал под предлогом оплаты хозяйственных нужд организации, но распорядился по личному усмотрению.

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Расследование этого резонансного дела проводилось СУ СКР по Волгоградской области. В нем также приняли активное участие сотрудники УФСБ РФ по Волгоградской области и УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.

Суд приговорил бывшего руководителя ГКУЗ "ВОПАБ" к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 2 млн 500 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на семь лет.

Сроки получили и его подчиненные: бывшая и.о. заведующей консультативного отделения (она приговорена к двум годам лишения свободы) и врач-патологоанатом (полтора года условно). Приговор в законную силу еще не вступил.

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