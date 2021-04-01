На Кубани женщина-полицейский насмерть сбила ребенка

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты проверки по факту случившегося в Динском районе смертельного ДТП с участием сотрудника полиции и восьмилетнего школьника.

Эта трагедия произошла сегодня днем в поселке Южный, расположенном недалеко от районного центра. Как рассказали в пресс-службе краевого надзорного ведомства, в 13 часов 57 минут водитель автомобиля Renault Sandero, который двигался по улице Северной в сторону улицы Войсковой, совершила наезд на перебегавшего проезжую часть на пешеходном переходе восьмилетнего несовершеннолетнего. В результате аварии ребенок погиб на месте происшествия.

По информации прокуратуры, за рулем иномарки была полицейский группы (комендантской) по охране объектов ОВД отдела МВД по Динскому району. Водитель (она не находилась при исполнении служебных обязанностей) свою вину признала.

Сообщается, что ход процессуальной проверки, а также решение вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека") находится на контроле прокуратуры Динского района.