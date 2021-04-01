Названы 11 регионов, где почти не строятся многоэтажки

Поддержка низкомаржинальных проектов позволит дополнительно ввести в эксплуатацию более 3 млн кв.м жилья. Об этом рассказал директор подразделения "Сопровождение программ в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов на совещании с регионами.

На поддержку низкомаржинальных застройщиков выделяется 6,2 млрд рублей. Программа действует в 49 регионах с низкими доходами населения (в основном, в Центральной России и на южной границе страны). Причем особенно востребована она может быть в 11 регионах, где жилья строится немного и большей частью это индивидуальное жилищное строительство, отмечают в ДОМ.РФ. Среди них - Севастополь, Астраханская область, Кабардино-Балкария, Хакасия, Чечня, Адыгея, Ингушетия, Тыва, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Еврейская АО. К примеру, в Карачаево-Черкессии и Еврейской АО сейчас вообще не возводятся многоквартирные дома. Пока поступило только две заявки на участие в программе из этих регионов - их подали застройщики из Астраханской области.

Сейчас достаточно большое количество жилья имеет разрешение на строительство, но не строится из-за отсутствия положительных решений банков на проектное финансирование, отметил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. После перехода на проектное финансирование, с августа 2019 года, объемы жилья, находящегося в стадии строительства, снизились со 120 млн кв.м до 92,3 млн кв.м, отметил Глушков.