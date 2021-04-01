Новости

Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 21:58
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 21:27
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:23
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 21:04
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 21:00
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 20:53
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 20:41
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 20:33
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 19:56
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 19:53
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 19:48
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 19:32
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 19:20
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 19:00
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
МИД РФ пригрозил Литве последствиями за продление срока Юрию Мелю 18:22
Минтруд спрогнозировал переход 10% россиян на удаленку 18:11
Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива 18:09
Обновлённый Nissan Patrol дебютировал в версии Nismo 18:02
В Липецке эвакуировали школы и детсады 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 20:20
Рубрика: Экономика

Горожане сами выберут парки и набережные

Текст: Андрей Куликов, Елена Мационг, Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
С 26 апреля по 30 мая этого года жители городов России смогут повлиять на благоустройство своих дворов и парков, набережных и других общественных пространств. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в стране проведут опрос общественного мнения.

Ожидается, что по итогам такого голосования уже в 2022 году выбранные для благоустройства территории существенно преобразятся. Выбрать их горожанам помогут волонтеры. Они расскажут о проектах, которые выносят на обсуждение. И помогут зарегистрироваться на онлайн-платформе.

Фото: Из архива детской школы искусств N3 Анапы
Какие возможности получили россияне благодаря нацпроектам

В Волгоградской области голосование пройдет в девяти городах. Волонтеры - студенты шести вузов. Благоустройство в регионе ждет, к примеру, небольшой город Фролово, для которого разработаны дизайн-проекты парка и пешеходной аллеи. "Участвуя в этой акции, волонтеры не только помогут всем желающим проголосовать, но и обязательно увидят результаты своей работы, когда объекты благоустройства будут приведены в порядок", - заявил руководитель волонтерского штаба Волгограда Анатолий Рощин.

А в Саратовской области на голосование по благоустройству будет вынесено 178 общественных территорий во всех 42 муниципальных районах. "Это парки, скверы, площади, бульвары - места, так любимые горожанами", - рассказал министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев. Желание стать волонтерами для проведения голосования на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru выразили уже 850 человек.

На Ямале в число волонтеров, которые помогут жителям выбрать объекты для благоустройства, в полном составе вошло движение "Будущее Арктики". Они будут рассказывать, как сделать выбор с помощью федеральной платформы "Комфортная городская среда и ЖКХ" в многофункциональных центрах (МФЦ), торговых центрах, на праздничных мероприятиях. Список объектов уже сформирован: из 45 ямальцам предстоит выбрать 15 самых, по их мнению, значимых. Наиболее масштабные - экопарк в Салехарде, набережная в Яр-Сале, парк в Ноябрьске.

Волонтерский корпус для помощи жителям в голосовании создан и в Югре. Чтобы любой человек без проблем мог сделать выбор, сформированы 15 муниципальных штабов. Формируются они и в других регионах.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЮФО Волгоградская область ПФО Саратовская область УрФО ЯНАО Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Правительство продлило работу приложения "Путешествую без COVID-19"
В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей
Новак: Страны ОПЕК+ договорились, как будут увеличивать добычу нефти
Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин