С 26 апреля по 30 мая этого года жители городов России смогут повлиять на благоустройство своих дворов и парков, набережных и других общественных пространств. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в стране проведут опрос общественного мнения.

Ожидается, что по итогам такого голосования уже в 2022 году выбранные для благоустройства территории существенно преобразятся. Выбрать их горожанам помогут волонтеры. Они расскажут о проектах, которые выносят на обсуждение. И помогут зарегистрироваться на онлайн-платформе.

В Волгоградской области голосование пройдет в девяти городах. Волонтеры - студенты шести вузов. Благоустройство в регионе ждет, к примеру, небольшой город Фролово, для которого разработаны дизайн-проекты парка и пешеходной аллеи. "Участвуя в этой акции, волонтеры не только помогут всем желающим проголосовать, но и обязательно увидят результаты своей работы, когда объекты благоустройства будут приведены в порядок", - заявил руководитель волонтерского штаба Волгограда Анатолий Рощин.

А в Саратовской области на голосование по благоустройству будет вынесено 178 общественных территорий во всех 42 муниципальных районах. "Это парки, скверы, площади, бульвары - места, так любимые горожанами", - рассказал министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев. Желание стать волонтерами для проведения голосования на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru выразили уже 850 человек.

На Ямале в число волонтеров, которые помогут жителям выбрать объекты для благоустройства, в полном составе вошло движение "Будущее Арктики". Они будут рассказывать, как сделать выбор с помощью федеральной платформы "Комфортная городская среда и ЖКХ" в многофункциональных центрах (МФЦ), торговых центрах, на праздничных мероприятиях. Список объектов уже сформирован: из 45 ямальцам предстоит выбрать 15 самых, по их мнению, значимых. Наиболее масштабные - экопарк в Салехарде, набережная в Яр-Сале, парк в Ноябрьске.

Волонтерский корпус для помощи жителям в голосовании создан и в Югре. Чтобы любой человек без проблем мог сделать выбор, сформированы 15 муниципальных штабов. Формируются они и в других регионах.