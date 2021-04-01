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01.04.2021 19:23
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после гибели человека при обрушении ангара в Ахтубинске

Текст: Елена Мелихова (Астрахань)

В Ахтубинске Астраханской области следователи установят причину обрушения ангара. ЧП унесло жизнь одного человека, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

В Ахтубинске один человек погиб при обрушении крыши ангара

По сообщению пресс-службы регионального следственного управления, проверка проводится по факту обрушения кровли металлического ангара на территории войсковой части 15650 в городе Ахтубинск. Отмечается, что судьба еще одного пострадавшего неизвестна. Не исключено, что он находится под обломками конструкции

- Обрушение металлической конструкции кровли произошло в ходе демонтажа ангара строительной организацией. На месте работает спецтехника по разбору завалов, продолжается поиск еще одного пострадавшего. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, тот самый ангар был выведен из перечня объектов воинской части еще в 2013-м году и передан подрядной организации для проведения разбора.

Как уточнили агентству врач районной больниц Дмитрий Жмыхов, оба пострадавших сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. У них диагностированы множественные травмы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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