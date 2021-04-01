Сотрудник антикоррупционного отдела УМВД Севастополя арестован за взятку

Замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю заключен под стражу по обвинению в получении взятки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

В конце января 2021 года замначальника отдела УМВД через знакомого адвоката решил получить взятку за прекращение расследования в отношении председателя товарищества собственников недвижимости. Адвокат несколько раз лично встречался с председателем ТСН и сообщал ей о выдвинутых требованиях.

Днем 25 марта женщина передала адвокату в салоне его личного автомобиля Range Rover, припаркованного на Камышовом шоссе, 7000 долларов США (533 тысячи рублей по курсу ЦБ РФ). Деньги предназначались сотруднику полиции. Подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России, а также оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Севастополю.

Сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, а адвокату - в посредничестве во взяточничестве. Киевский районный суд Симферополя избрал полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу.