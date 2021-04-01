В Ахтубинске один человек погиб при обрушении крыши ангара

В Ахтубинске Астраханской области обрушилась кровля ангара. Один рабочий погиб, двое пострадали. Передает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

По предварительной информации, ЧП произошло во время проведения работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара. В результате обрушения кровли один человек погиб, еще двое госпитализированы с различными травмами. Как уточняет источник ТАСС, обрушилась кровля военного склада.

Не исключено, что под завалами может находиться еще один рабочий. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Подробности случившегося уточняются.