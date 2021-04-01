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01.04.2021 16:27
Рубрика: Общество

В Симферополе построят инфекционную больницу в форме коронавируса

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

В Крыму рядом с новым корпусом Республиканской клинической больницы имени Семашко построят новый многофункциональный медицинский центр инфекционного профиля на 300 коек. Об этом на заседании коллегии сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

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Эскизы будущей инфекционной клиники опубликованы на сайте минздрава республики. Многим пользователям соцсетей архитектурный облик новой больницы по форме напомнил коронавирус: из ядра комплекса выходят восемь лучей-блоков.

- Уникальный проект для Российской Федерации, аналогов ему на сегодняшний день нет, - рассказал Александр Остапенко. - Абсолютное исключение пересечения потоков не только между пациентом и врачом, но и между самими больными. Отдельные блоки для детей и взрослых. Проект одобрен двумя федеральными институтами.

Согласно заключенному контракту, проектирование нового медучреждения завершится в конце 2021 года, а в 2022-м после госэкспертизы начнется строительство.

Срок завершения разработки проектной документации по контракту - конец 2021 года. После получения положительного заключения от ГАУ РК "Госстройэкспертиза" будет начато строительство.

Ранее на окраине Симферополя заработал новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко площадью 65 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 744 койки. Больница оснащена современным оборудованием высочайшего класса, в том числе несколькими аппаратами МРТ и компьютерными томографами. Всего в больнице 20 стационарных отделений, и часть из них - уникальные для полуострова. Развернуто 16 операционных, в которых ежедневно проводится около 50 оперативных вмешательств. За первые три месяца в больнице сделано более 600 операций, из которых 250 ‒ высокотехнологичные.

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