В Тахтамукайском районе Адыгеи появится крупная транспортная развязка

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на месте строительства автомобильной развязки на автодороге Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском районе. Общая стоимость четырехполосной развязки протяженностью 5,2 километра составляет почти три миллиарда рублей.

В 2020 году в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" было выделено 100 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации. В текущем году на подготовительные и строительно-монтажные работы из средств федерального бюджета направлено суммарно 1,3 миллиарда рублей. Завершить объект планируют уже в 2022 году.

"Мы ставим перед собой задачу сформировать в Адыгее комфортную и современную дорожную инфраструктуру, отвечающую всем требованиям безопасности. Транспортная доступность - это одна из значимых составляющих инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, здесь проходит кратчайший путь к черноморскому побережью, и поток автомобилей по дорогам республики год от года возрастает. Не в последнюю очередь качество дорог обеспечивает снижение аварийности, сохранение жизни наших граждан", - прокомментировал Мурат Кумпилов.

Было отмечено, что новая развязка также снимает проблему загруженности автотрассы на участке у железнодорожного переезда, что сказывалось на пропускной способности магистрали.

По итогам инспекции глава Адыгеи поручил руководителю Тахтамукайского района Азмету Схаляхо проработать вопрос строительства съезда к будущему индустриальному парку, а также утвердить единую схему развития прилегающих территорий с учетом перспективных инвестиций.