В Волгограде чиновников заставили подняться пешком на 20-й этаж

Волгоградские чиновники по инициативе губернатора региона на собственном опыте ощутили, каково это жить без лифта и подниматься пешком в многоэтажке.

На 20-й этаж новостройки в Дзержинском районе они поднялись по лестнице в квартиру жительницы дома - одной из семи десятков обманутых дольщиков, права которых при поддержке региональных властей удалось защитить. Поделиться радостью новоселья она решила лично с главой региона.

Примечательно, в том самом доме лифт есть и исправно работает. Но проблема по установке таких же современных лифтов очень актуальна в регионе.

Как сообщили "РГ" в администрации Астраханской области, несмотря на то, что необходимая база сформирована, темпы замены устаревшего и аварийного лифтового оборудования отставляют желать лучшего. Чтобы чиновники ощутили на собственном опыте, каково приходится жителям высотных домов, губернатор Андрей Бочаров пригласил на 20-й этаж вместе с собой и чиновников.

- Программу по замене лифтового хозяйства на территории Волгоградской области мы активизируем и выведем на другой уровень, - пообещал Андрей Бочаров.