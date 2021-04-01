Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз

Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать. Однако с 1 апреля оно приостановит выдачу виз и предоставление консульских услуг американским гражданам. Об этом информирует официальный портал посольства.

"Это решение было принято после консультаций с госсекретарем США по результатам проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в РФ", - говорится в заявлении посла Джона Салливана.

Он подчеркнул, что более чем двухсотлетняя история взаимодействия стран будет продолжена. Дипмиссия намерена и впредь защищать интересы своих сограждан и бизнеса на территории России, и реализовывать внешнюю политику президента Джо Байдена.

"Начиная с 1 апреля, консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России, - пояснил Джон Салливан. - Он будет предоставлять услуги гражданам США в РФ".

Посольство также будет оказывать визовые услуги. В дипмиссии обещают делать это по возможности оперативно, несмотря на то, что состав сотрудников структуры ограничен.

Посол в числе прочего отметил, что работа генконсульства во Владивостоке в ближайшее время возобновлена не будет.