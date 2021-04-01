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01.04.2021 13:01
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура выявила нарушения при выплатах на детей во время пандемии

Текст: Иван Егоров

Генеральная прокуратура провела проверку соблюдения законов о социальной поддержке семей с детьми во время распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, пять должностных лиц подразделений Пенсионного фонда РФ в Казани, Пермском крае, Томской области, Москве и Московской области привлечены к дисциплинарной ответственности. Также было внесено представление председателю правления ПФР об устранении нарушений.

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Если говорить о конкретных нарушениях, то по данным Генпрокуратуры, в выплатах неправомерно отказывалось отцам детей, чьи матери воспользовались средствами материнского капитала и были лишены родительских прав или умерли. Не получали выплаты и те граждане, чьи фамилии и адреса регистрации по месту жительства не совпадали с этими данными их детей, а также по другим обстоятельствам. Такие нарушения прокуроры выявили в Чувашской Республике, Ханты-Мансийский автономном округе - Югре и других регионах.

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа по представлению прокурора ежемесячные выплаты были назначены семьям, которым первоначально в социальной поддержке было отказано. Чиновники, мотивируя свой отказ, ссылались на неполучение свидетельства на материнский капитал, хотя право на его получение имелось.

Как отметили в Генпрокуратуре, в ряде случаев выплаты назначались гражданам, не имеющим на это права. Так, в Бедово Кемеровской области были восстановлены права опекуна троих детей, которому отказали в единовременных выплатах на 60 тысяч рублей. Вместо опекуна эти деньги перечислили матери, лишенной накануне подачи заявления родительских прав. Права замещающих семей при схожих обстоятельствах прокуроры восстановили в Волгограде и Казани. В то же время прокуроры выявляли факты мошенничества со стороны граждан при получении выплат. По всем этим случаям возбуждены уголовные дела.

Многочисленные нарушения установленного срока рассмотрения заявлений о предоставлении выплат были допущены в Республике Северная Осетия - Алания, Краснодарском крае, Астраханской, Кемеровской, Московской, Саратовской, Томской, Тюменской областях, Москве, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и других регионах.

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