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01.04.2021 07:56

Реальный сектор устоял

В пандемию активность уральских компаний на фондовом рынке снизилась
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 69(8420)
Четыре предприятия УрФО стали неофитами фондового рынка в 2020 году, выпустив долговые ценные бумаги на 4,4 миллиарда рублей. Всего же округ, по данным Банка России, разместил 17 облигационных займов на сумму чуть менее 63 миллиардов рублей.

Больше всего эмитентов в Свердловской области - 14, в том числе три выпустили коммерческие облигации (они предусматривают упрощенную процедуру эмиссии, размещаются только по закрытой подписке и торгуются не на бирже). По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, 70 процентов предприятий, решившихся на такую форму заимствования, - представители реального сектора. В 2018-2020 годах впервые попробовали себя на фондовом рынке 11, самые активные - девелоперы, осуществившие уже 12 выпусков, а также сфера торговли и услуг (семь выпусков).

В топ-5 игроков входят "Россети Урала" (объем заимствований 13,6 миллиарда рублей), Уральский оптико-механический завод и "Энел Россия" (по пять миллиардов), строительная компания "Брусника" (четыре миллиарда), а также торговая сеть "Кировский" (1,2 миллиарда). Сейчас в обращении находится 25 облигационных займов суммарно на 31,2 миллиарда рублей.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
На фондовом рынке наблюдается бум инвестиций обычных граждан

В Челябинской области рассматривают ценные бумаги как альтернативный источник дохода пока лишь семь компаний, в Тюменской - пять. Самая большая сумма рублевых облигационных заимствований у лизинговой фирмы из ЯНАО - 187 миллиардов рублей.

Всего на российском облигационном рынке сегодня присутствуют 353 эмитента, в обращении находится 1792 выпуска. Из УрФО - 30 эмитентов и 77 выпусков.

- Главными событиями прошлого года стала рекордная сумма первичных размещений и появление новых имен. Также растет число эмитентов с выпусками небольшого объема. Это означает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, облигации остаются привлекательным инструментом, - говорит замначальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

Чтобы определить конкретные потребности бизнеса и точечно подобрать модель заимствования, ЦБ проводит информационные сессии. Ценные бумаги становятся все более популярными, поскольку, по сути, заменяют беззалоговый заем под 7-11 процентов годовых, что сопоставимо с банковским кредитом. Самый дорогой, как правило, первый выпуск: ставки могут доходить до 14 процентов. Затраты эмитентов на размещение облигаций составляют 1-2 процента от суммы привлеченных средств.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область Динамика фондового рынка

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