Больше всего эмитентов в Свердловской области - 14, в том числе три выпустили коммерческие облигации (они предусматривают упрощенную процедуру эмиссии, размещаются только по закрытой подписке и торгуются не на бирже). По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, 70 процентов предприятий, решившихся на такую форму заимствования, - представители реального сектора. В 2018-2020 годах впервые попробовали себя на фондовом рынке 11, самые активные - девелоперы, осуществившие уже 12 выпусков, а также сфера торговли и услуг (семь выпусков).
В топ-5 игроков входят "Россети Урала" (объем заимствований 13,6 миллиарда рублей), Уральский оптико-механический завод и "Энел Россия" (по пять миллиардов), строительная компания "Брусника" (четыре миллиарда), а также торговая сеть "Кировский" (1,2 миллиарда). Сейчас в обращении находится 25 облигационных займов суммарно на 31,2 миллиарда рублей.
В Челябинской области рассматривают ценные бумаги как альтернативный источник дохода пока лишь семь компаний, в Тюменской - пять. Самая большая сумма рублевых облигационных заимствований у лизинговой фирмы из ЯНАО - 187 миллиардов рублей.
Всего на российском облигационном рынке сегодня присутствуют 353 эмитента, в обращении находится 1792 выпуска. Из УрФО - 30 эмитентов и 77 выпусков.
- Главными событиями прошлого года стала рекордная сумма первичных размещений и появление новых имен. Также растет число эмитентов с выпусками небольшого объема. Это означает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, облигации остаются привлекательным инструментом, - говорит замначальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.
Чтобы определить конкретные потребности бизнеса и точечно подобрать модель заимствования, ЦБ проводит информационные сессии. Ценные бумаги становятся все более популярными, поскольку, по сути, заменяют беззалоговый заем под 7-11 процентов годовых, что сопоставимо с банковским кредитом. Самый дорогой, как правило, первый выпуск: ставки могут доходить до 14 процентов. Затраты эмитентов на размещение облигаций составляют 1-2 процента от суммы привлеченных средств.