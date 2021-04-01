На Южном Урале назвали новые сроки весенней охоты

В этом году весенняя охота в Челябинской области откроется по новым правилам. Условно регион разделили на три зоны - южную, среднюю, северную, установив для каждой свою дату открытия сезона. Ранее весенняя охота открывалась, начиная с третьей субботы апреля, сообщили в четверг в минэкологии региона.

На юге области, куда входят территории Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского и Чесменского муниципальных районов, охота на самцов тетерева на току и селезней из укрытия с чучелом уток будет открыта с 10 до 20 апреля.

В средней зоне, куда отнесены Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский и Чебаркульский районы, а также Копейский и Южноуральский городские округа, отстрел пернатых будет разрешен с 17 по 26 апреля. Речь идет об охоте на самцов тетерева и глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге и селезней из укрытия с чучелом уток.

На севере - в Ашинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском, Саткинском районах, Верхнеуфалейском, Златоустовском, Карабашском, Кыштымском, Миасском, Усть-Катавском и Снежинском городских округах - охотничий сезон пройдет с 24 апреля по 4 мая. Здесь также разрешено охотиться на самцов тетерева и глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге и селезней из укрытия с чучелом уток.

- Разделение охотничьих угодий на три зоны связано с необходимостью проведения весенней охоты до наступления пожароопасного сезона, - пояснил замминистра экологии региона Виталий Безруков. - В этом году она пройдет на неделю раньше обычного.

Вместе с тем, в минэкологии напоминают, что нарушения правил охоты влечет административную ответственность в виде штрафа, конфискации оружия и вплоть до аннулирования лицензии на срок от одного до двух лет.