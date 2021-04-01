На Урале банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за информационное насилие

Свердловское УФАС России признало распространение рекламы "Росгосстрах Банка" без согласия адресата формой информационного насилия и назначило ему штраф в 100 000 рублей (часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ).

Поводом для административных санкций послужило электронное письмо, которое банк отправил бывшему клиенту. В нем рассказывалось о проводимой акции и содержались контактные данные.

- Указанная информация позволяет характеризовать письмо именно как рекламу. Она признается распространенной без предварительного согласия адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено, - сообщили в пресс-службе УФАС.

"Росгосстрах Банк" пояснил, что гражданин раньше являлся его клиентом и подписывал согласие на обработку персональных данных. Между тем это не означает, что он согласен на получение именно рекламы.

- Действия по распространению рекламы без согласия адресата мы приравниваем к форме информационного насилия, так как они осуществляются против воли получателя, - отметили в управлении.

Банк спорить с антимонопольным органом не стал и уплатил штраф полностью. Также электронный адрес человека, подавшего жалобу, исключили из системы рассылок сообщений.