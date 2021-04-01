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01.04.2021 10:37
Рубрика: Происшествия

На Урале нашли нарушения на авиабазе, где солдат получил ожоги глаз

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Военная прокуратура Челябинского гарнизона провела проверку нарушения прав новобранца, получившего ожоги глаз во время службы на авиабазе Шагол. Виновные привлечены к ответственности, сообщили "РГ" в надзорном ведомстве.

Фото: РИА Новости
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По данным прокуратуры, инцидент произошел 17 декабря прошлого года во время работ по разгрузке огнетушителей в парке воинской части. Внезапно один из них разгерметизировался и залил пеной солдата. Со слов его матери стало известно, что до приезда "скорой" ее сыну даже не попытались оказать медицинскую помощь. В итоге новобранец получил ожоги глаз.

- В ходе проверки установлено, что должностными лицами подразделения были не обеспечены безопасные условия несения военной службы, - сообщил военный прокурор Челябинского гарнизона Николая Юрков. - Виновные привлечены к ответственности. Пострадавшему обеспечена выплата страховой компенсации.

Кроме того, по просьбе матери, военнослужащий продолжит службу в другой части.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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