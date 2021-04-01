На Урале нашли нарушения на авиабазе, где солдат получил ожоги глаз

Военная прокуратура Челябинского гарнизона провела проверку нарушения прав новобранца, получившего ожоги глаз во время службы на авиабазе Шагол. Виновные привлечены к ответственности, сообщили "РГ" в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 17 декабря прошлого года во время работ по разгрузке огнетушителей в парке воинской части. Внезапно один из них разгерметизировался и залил пеной солдата. Со слов его матери стало известно, что до приезда "скорой" ее сыну даже не попытались оказать медицинскую помощь. В итоге новобранец получил ожоги глаз.

- В ходе проверки установлено, что должностными лицами подразделения были не обеспечены безопасные условия несения военной службы, - сообщил военный прокурор Челябинского гарнизона Николая Юрков. - Виновные привлечены к ответственности. Пострадавшему обеспечена выплата страховой компенсации.

Кроме того, по просьбе матери, военнослужащий продолжит службу в другой части.